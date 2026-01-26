La Fraternidad ratificó el paro total de trenes para el próximo jueves

El gremio La Fraternidad ratificó el paro general de trenes para este jueves 5 de febrero al no alcanzar un acuerdo salarial en la negociación paritaria con la Secretaría de Transporte de la Nación.La medida se inscribe en un plan de lucha que el sindicato resolvió luego de considerar “inaceptable” la propuesta de recomposición salarial presentada por Trenes Argentinos y Belgrano Cargas, que consistió en aumentos del 1% y 2%, muy por debajo de la inflación acumulada. En un comunicado oficial, La Fraternidad sostuvo que se trató de una “burda oferta” y advirtió que “los trabajadores no aceptamos limosnas”.Actualmente, el salario básico de un maquinista ronda $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor se ubica en $893.000. Según el gremio, la pérdida de poder adquisitivo supera el 35% en el período reciente.Además del reclamo paritario, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, sumó fuertes críticas al estado de las vías y del material rodante, al señalar que existe una “falta de seguridad y desidia” por parte del Gobierno hacia el sistema ferroviario. En declaraciones a Splendid AM 990, aseguró que “todas las vías están mal” y que, en algunos tramos, las formaciones deberían circular a velocidades mínimas para evitar accidentes.De esta manera, durante la jornada del jueves no circularán trenes en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas —en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín—, Metrovías S.A. y Ferrovías SAC. La medida impactará tanto en los servicios metropolitanos como en los de larga distancia, además de parte del transporte de cargas.