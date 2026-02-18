Del sponsor del Superclásico al cierre por importaciones: Fate, otra victima del modelo de Milei

En 1985, mientras el país estrenaba el Plan Austral, FATE se convirtió en el primer sponsor oficial en la camiseta de River Plate y, para evitar tensiones, también patrocinó a Boca Juniors. La cifra que pagaba entonces hoy parece simbólica frente a los más de 10 millones de dólares anuales que manejan los contratos actuales, pero alcanzó para asociar la marca a la etapa gloriosa del River campeón de América y del Mundo en 1986.

Ese entramado productivo no resistió la apertura de importaciones y la caída de ventas en un mercado inundado de neumáticos extranjeros. La empresa argumentó falta de competitividad frente a productos importados, un escenario que se profundizó bajo la gestión libertaria, que promovió la desregulación y la reducción de aranceles como bandera.El 18 de febrero la planta cerró definitivamente. Detrás quedaron las camisetas históricas y una marca que supo ser emblema de industria nacional. Lo que quedó en pie fue el saldo social del experimento: casi mil familias sin trabajo y otra fábrica que se apaga en nombre de un dogma de mercado que no contempla el costo humano.