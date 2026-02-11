El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA por sumarse al paro general de la CGT

El Ministerio de Capital Humano intimó a los gremios de La Fraternidad y la UTA por "violar la conciliación obligatoria" y sumarse al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral.A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que "ha intimado a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite"."La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", sostuvo.Desde los sindicatos del personal que trabaja en trenes, colectivos y subtes hasta puertos y aeropuertos habían adherido al paro convocado por la CGT para este jueves contra la reforma laboral. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue de los últimos gremios en sumarse.La UTA anunció que se sumaba a la medida de fuerza después de que otras centrales obreras el sector, como la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), anunciaran su adhesión.