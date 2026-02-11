18.02.2026 / Política

El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA por sumarse al paro general de la CGT

El Ministerio de Capital Humano remarcó que ambos sindicatos deben "abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa", ya que viola la vigencia de la conciliación obligatoria.




El Ministerio de Capital Humano intimó a los gremios de La Fraternidad y la UTA por "violar la conciliación obligatoria" y sumarse al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral. 

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que "ha intimado a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".

"La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", sostuvo.



Desde los sindicatos del personal que trabaja en trenes, colectivos y subtes hasta puertos y aeropuertos habían adherido al paro convocado por la CGT para este jueves contra la reforma laboral. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue de los últimos gremios en sumarse.

La UTA anunció que se sumaba a la medida de fuerza después de que otras centrales obreras el sector, como la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), anunciaran su adhesión.


Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes

2

Más de 80 artistas se movilizan por Cristina y denuncian persecución judicial

3

Más de 300 millones de trabajadores y campesinos paralizan India contra las reformas laborales, las privatizaciones y el ajuste de Modi

4

Cancillería adjudicó $114 millones a empresa de la esposa de Sturzenegger por clases de inglés

5

Desde que gobierna Milei, el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados acumula pérdidas millonarias

Más notas de este tema

La CGT confirmó un paro general contra la reforma laboral: los gremios que adherirán

18/02/2026 - EL DÍA QUE DIPUTADOS DEBATA EL PROYECTO

La CGT confirmó un paro general contra la reforma laboral: los gremios que adherirán

Congreso: uno por uno, todos los sindicatos que paran y movilizan este miércoles contra la reforma laboral

11/02/2026 - EN LUCHA

Congreso: uno por uno, todos los sindicatos que paran y movilizan este miércoles contra la reforma laboral

Hay que parar igual: ATE ratificó el paro del miércoles y apunta contra gobernadores que avalen la reforma

10/02/2026 - MOVILIZACIÓN

Hay que parar igual: ATE ratificó el paro del miércoles y apunta contra gobernadores que avalen la reforma

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.