El Gobierno extenderá el RIGI por un año más: nuevos desarrollos en gas y petroleo

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este miércoles la extensión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) por un plazo adicional de doce meses. Buscan consolidar el ingreso de capitales extranjeros y nacionales, entre los que se encuentran desarrollos de petróleo y gas, bajo la consigna de estabilidad fiscal y jurídica.El funcionario utilizó sus canales oficiales para comunicar la decisión ante el sector empresarial y financiero. "Lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente", aseguró el titular del Palacio de Hacienda sobre la actualización del programa en su cuenta de X. La nueva normativa incluye cambios técnicos para optimizar la eficiencia del sistema y atraer nuevos desarrollos en áreas estratégicas de la producción, con la simplificación de trámites administrativos.Caputo detalló que la reglamentación incorpora ahora proyectos específicos de petróleo y gas con inversiones mínimas de u$s600 millones. "Ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad", señaló el funcionario. El Gobierno nacional busca así dinamizar el sector energético mediante un marco normativo más amplio.Entre las iniciativas más destacadas figura el desembolso previsto por Vicuña Corp para los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol. Esta propuesta particular contempla una inversión inicial de u$s18.000 millones destinados a un proyecto de minería en San Juan. El Ministerio de Economía mantiene bajo análisis otros 11 proyectos adicionales que sumarían u$s20.000 millones extra.El Ministerio de Economía confirmó que el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones. Estos resultados fiscales corresponden al primer mes del año y reflejan la consolidación del programa económico de Javier Milei. La cifra positiva se logró tras el pago de intereses de deuda pública por un monto de $2.020.578 millones.El ministro Luis Caputo celebró los datos obtenidos y ratificó la continuidad de su plan financiero como pilar fundamental de su gestión actual. "El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento", expresó el funcionario. El orden en las cuentas permitió la devolución de recursos al sector privado mediante rebajas impositivas.La cartera nacional aclaró que se registraron ingresos extraordinarios por la licitación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin estos recursos adicionales, el superávit primario hubiera alcanzado los $2.085.834 millones según el informe oficial de la Secretaría de Hacienda.