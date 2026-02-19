Jueves caliente para Milei: reforma laboral, paro y protestas en una jornada de marcada por la tensión en el Congreso

Una jornada histórica se vivirá este jueves en el Congreso en el marco del cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados a partir de las 14, con cambios respecto al texto que obtuvo media sanción en el Senado. Se espera un alto acatamiento de todos los gremios, movilizaciones, y un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad alrededor del Palacio Legislativo.El oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría del proyecto de reforma laboral este miércoles, en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El despacho obtuvo 44 firmas y La Libertad Avanza (LLA) tendría asegurado el quórum en la Cámara baja.Durante el plenario, el oficialismo confirmó el retiro del polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad tras las fuertes críticas de sindicatos y sectores empresariales. LLA eliminó ese apartado para asegurarse los votos en el recinto, pero mantuvo el resto del texto idéntico al que fue aprobado por el Senado. Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones.En tanto, la CGT, liderada por el triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), convocó a un paro general de actividades para expresar su rechazo al proyecto oficialista, que tiene como ejes fundamentales la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el pago de indemnizaciones con salario diferido y una reducción en los aportes patronales, un claro retroceso en materia de derechos laborales.Con la confirmación de la adhesión total del transporte al paro (encabezado por la UTA), varios gremios también convocaron a una movilización hacia el Congreso. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que adherirá a la medida de fuerza y realizará una manifestación ante el Palacio Legislativo. También el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, Aceiteros y las dos CTA se sumarán a la marcha. Se espera un gran operativo de seguridad en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, con la presencia de camiones hidrantes, camionetas y motos.Los gremios con mayor poder de movilización garantizan un cese total de actividades en áreas estratégicas. Los servicios que no estarán operativos son:- Transporte público: no funcionarán los trenes, el Premetro ni ninguna línea de subte, según anunciaron La Fraternidad y Metrodelegados, respectivamente. UTA confirmó su adhesión al paro y no habrá colectivos de corta, media y larga distancia.- Vuelos: las agrupaciones aeronáuticas cancelarán la totalidad de los viajes nacionales e internacionales en las terminales del país.- Bancos: la Asociación Bancaria comunicó que las entidades financieras cerrarán sus puertas y suspenderán la atención presencial al público durante la jornada.- Dependencias estatales: ATE indicó que la administración pública y oficinas del Estado interrumpirán sus tareas. Solo habrá guardias mínimas en centros de salud.- Recolección e industria: Camioneros, que incluye a los recolectores de residuos, se sumó al cese de actividades. Aceiteros y UOM aplicarán la misma medida y llamaron a marchar, porque argumentaron solo parar no es suficiente.A pesar de la medida de fuerza, algunas empresas intentan sostener la operatividad mediante modalidades digitales o decisiones individuales. Los servicios operativos bajo condiciones especiales son:- Colectivos: Grupo DOTA y La Nueva Metropol confirmaron que mantendrán el nivel de servicio habitual en Capital Federeal y Gran Buenos Aires.- Banca digital: los usuarios podrán realizar transferencias y pagos a través de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos con normalidad.- Salud de emergencia: las clínicas y hospitales asegurarán la atención de urgencias por guardia, aunque suspenderán los turnos programados previamente.- Comercios y locales: aunque los gremios del sector avalan el paro, los supermercados y restaurantes abrirán según la voluntad de sus dueños, aunque la falta de transporte dificultará la llegada de empleados.- Ámbito educativo: la adhesión de docentes resultará dispar debido a las notificaciones oficiales sobre descuentos salariales de parte del Gobierno a estatales. Se prevé que algunos educadores se presentarán en sus respectivas instituciones para la realización de exámenes de febrero.