De encabezar Sudamérica al octavo en la región: Milei, detrás de Bukele y Lula en el ranking de presidentes

El presidente Javier Milei cayó al octavo puesto entre 18 jefes de Estado de América Latina con 46,8% de imagen positiva y 51,7% de rechazo, una posición que lo deja por detrás del autoritario dirigente Nayib Bukele, quien lidera la lista, y Luiz Inácio Lula da Silva luego de haber encabezado en diciembre pasado el ranking circunscripto a Sudamérica,

El contraste no es sólo posicional. En febrero su aprobación cayó a 46,8% y su rechazo escala a 51,7%, ampliando el diferencial negativo respecto del cierre del año. En el detalle argentino, el 40,8% calificó su gestión como “muy mala”, mientras que el 26,1% la consideró “muy buena”, lo que evidencia una mayor intensidad en la desaprobación.

ambos elaborados por la consultora CB Global Data.El informe regional, elaborado entre el 10 y el 15 de febrero en 18 países con 22.487, amplía el universo que hasta fines de 2025 se concentraba únicamente en presidentes sudamericanos. En aquella medición de diciembre, Milei ocupaba el primer lugar con 48,3% de imagen positiva y 49,5% de negativa, dentro de una tabla de diez mandatarios.En la parte alta del nuevo ranking aparece Bukele, de El Salvador, con 72,6% de imagen positiva y 24,8% de rechazo, seguido por la mexicana Claudia Sheinbaum y el nicaragüense Daniel Ortega. Lula da Silva se ubica sexto con 49,2% de aprobación y 47,5% de desaprobación, superando a Milei en la comparación regional, cuando en diciembre el brasileño registraba 47,1% de positiva y 49,6% de negativa en el acotado relevamiento.Entre ambos se posiciona Rodrigo Paz (Bolivia), séptimo con 48,8% de respaldo y 46,3% de rechazo, también por encima del mandatario argentino. Debajo de Milei aparecen Nasry Asfura (Honduras), Gabriel Boric (Chile), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), todos con mayor imagen negativa que positiva.El relevamiento expone un escenario regional fragmentado: ningún presidente alcanza el 75% de aprobación y más de la mitad gobierna con niveles de rechazo superiores al apoyo, en una medición que por su alcance se presenta como una de las comparativas más amplias del mapa político latinoamericano actual.