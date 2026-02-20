El Parlamento de Venezuela aprobó la ley de amnistía por unanimidad

La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó este jueves de forma unánime la ley de amnistía que habilita la excarcelación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos y conexos cometidos desde el año 1999. El proyecto, que representa un giro en la política judicial del país, fue promovido directamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.Tras la votación, el presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, respaldó el avance de la normativa y destacó la cohesión del cuerpo legislativo en esta decisión. El funcionario aprovechó su intervención para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial", encargada de redactar el texto final.La iniciativa legislativa había sido anticipada a finales de enero por la actual jefa de Estado, quien asumió la conducción del país tras la salida de Nicolás Maduro. El nuevo marco legal busca reordenar el escenario político interno mediante un proceso de gracia que abarca más de dos décadas de conflictividad judicial y política.Este cambio de rumbo ocurre en un contexto institucional marcado por la situación de Maduro, quien permanece recluido en una prisión de Nueva York. El expresidente de Venezuela fue capturado por fuerzas de Estados Unidos durante una incursión militar sobre Caracas y sus zonas periféricas a comienzos de 2026, lo que derivó en la reconfiguración del mando oficialista.La aprobación del texto final fue celebrada por los legisladores como un paso hacia la estabilidad institucional bajo la nueva conducción. Con esta sanción, el Parlamento otorga las herramientas legales para iniciar la revisión de expedientes históricos.