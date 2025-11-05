"No sabés leer y fuiste presidente": Dalma y Gianinna Maradona destrozaron a Macri tras los dichos sobre su padre

La reaparición pública de Mauricio Macri con nuevas críticas hacia Diego Maradona generó un inmediato rechazo de Dalma y Gianinna, quienes salieron a responder con dureza en redes sociales.El exmandatario contó intimidades de su convivencia con el astro durante su etapa en Boca Juniors, describiéndola como “muy traumática” y afirmando que el campeón del mundo atravesaba serios problemas con sus adicciones."Tuve una convivencia muy traumática con él. Cuando llegué a presidente de Boca, él estaba ahí. Fue tremendo, fue un padecimiento. Él erró cinco penales consecutivos, cinco", recordó."Si yo llegaba a haber apostado cien pounds (libras esterlinas) en la bolsa de Londres a que iba a errar cinco penales, yo creo que hubiese ganado cien millones de pounds, porque las probabilidades eran millones a uno", indicó.Y continuó: "El tipo estaba tan mal en lo personal y con sus adicciones, que no podía patear ni siquiera un penal. Y la pasé mal porque le tuve que decir que no a ser el DT de Boca, cuando se fue Veira, porque no estaba en condiciones"."Tenía a todo el club diciéndome 'hay que ponerlo o si no nos matan'. Pero pará... ¿y cómo va a ser él si no puede garantizar dónde va a amanecer mañana? ¿Cómo vamos a hacer eso?", sentenció."Me matarán, pero yo voy a hacer lo correcto, que es poner a un técnico que pueda estar a la altura del desafío y decirle a él lo que le dije, que yo soñaba con que fuese el técnico de Boca pero él tenía primero que hacerse cargo de su problemita y resolverlo", dijo.Luego, reflexionó: "La verdad es que el tiempo me dio la razón. No hay ninguna posibilidad que si hubiésemos aceptado en ese momento ponerlo al Diego de técnico hubiésemos ganado dos Copas del Mundo, Libertadores, 17 torneos, estar número uno del mundo durante muchos momentos de mi presidencia. Y eso se logra porque hubo reglas".Tras esas declaraciones, las hijas de Maradona salieron en defensa de su padre. A través de sus historias de Instagram, Dalma disparó: "Me pregunto cuánto puede doler un apodo para que tantos años después y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, en cada oportunidad que tenga siga hablando horrible"."Yo, a diferencia de él y por respeto a sus hijas, no le voy a contestar. Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo. No va a ser el primero ni el último que habla mal de mi papá ahora y cuando lo tenía en frente se le fruncía el culo. Obvio que cada uno puede opinar de lo que quiera pero me da bastante risa de parte de quien viene", continuó."Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija", cerró.Gianinna, por su parte, también lo cruzó con historias en Instagram: "No sabés leer y fuiste presidente Mauricio Macri. Después llama a mi mamá para pedir perdón. Andate a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomás la leche al gato... Fin"."Le pido mil disculpas a sus hijos por mis dichos pero siento y pienso igual que mi papá. La gente que no tuvo los huevos bien ubicados para decirle a mi papá lo que sentía en la cara o lo que le parecía, ya está, tiempo vencido mostró. Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa, rey", concluyó.