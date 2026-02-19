Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

Con el respaldo de 135 diputados, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral promovida por el Ejecutivo nacional y dejó expuesto el entramado de apoyos que hicieron posible su avance, con el acompañamiento cerrado de La Libertad Avanza y el aporte decisivo de bloques dialoguistas que terminaron inclinando la balanza a favor de la iniciativa oficial.

De esa manera, el oficialismo contó con el apoyo de legisladores propios, del PRO, de un sector de la UCR, de Innovación Federal, Provincias Unidas y otros espacios provinciales como Innovación Federal y Provincias Unidas, además de monobloques y fuerzas locales que aportaron votos clave para alcanzar la mayoría.La suma de estos respaldos permitió compensar las ausencias y asegurar la aprobación en una sesión atravesada por fuertes cruces.El proyecto, que ya había obtenido media sanción en el Senado con 42 votos en respaldo, deberá regresar a la Cámara alta debido a modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados, entre ellas la eliminación del artículo que modificaba el régimen de licencias laborales. Esa corrección obligará a una nueva revisión del texto antes de su promulgación.De La Libertad Avanza (LLA), votaron: Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almirón, Bárbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Belén Avico, Atilio Basualdo, Mónica Becerra, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrián Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, María Gabriela Flores, Maira Frías, Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos García, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzáles, María Luisa González Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzmán, Diego Hartfield, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, María Cecilia Ibáñez, Andrés Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Álvaro Martínez, Nicolás Mayoraz, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Miriam Niveyro, Joaquín Ojeda, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Pellegrini, Federico Agustín Pelli, José Peluc, Luis Petri, María Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Adrián Ravier, Verónica Razzini, Karen Reichardt, Gastón Riesco, Gonzalo Roca, Laura Elena Rodríguez Machado, Miguel Rodríguez, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Rubén Darío Torres, Aníbal Tortoriello, José Federico Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Patricia Vásquez, Andrea Fernanda Vera, Lorena Villaverde, Gino Visconti y Carlos Raúl Zapata.Por parte del PRO, se sumaron Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza.Parte de la Unión Cívica Radical (UCR) también alentó su aprobación. Así lo hicieron Guillermo César Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes Ignacio González, Lisandro Nieri, Darío Schneider y Pamela Fernanda Verasay.De Innovación Federal (IF), apoyaron Alberto Arrúa, Bernardo Biella, Gerardo Gustavo González, Óscar Herrera, Pablo Outes, Yamila Ruíz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega. Provincias Unidas (PU), votaron: Carolina Basualdo, Sergio Eduardo Capozzi, Carlos Gutiérrez, José Núñez, Jorge Rizzotti y Gisela Scaglia. Respaldlaron Eduardo Falcone y Oscar Zago del MID; Carlos Gustavo Jaime Quiroga y Nancy Viviana Picón Martínez de De Producción y Trabajo (PyT); José Luis Garrido del Partido Socialista Cristiano; Barina Banfi de Acción Democrática Bonaerense (ADB); Karina Maureira de Libertad Nacional (LN); y Elia Marina Fernández y Gladys Medina como independientes.En el interbloque de Unión por la Patria, el rechazo fue ampliamente mayoritario. Votaron en contra Hilda Aguirre, Ernesto Ali, Cristian Andino, Javier Andrade, Jorge Neri Araujo Hernández, Martin Aveiro, Marcelo Barbur, Luis Eugenio Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Marisol Campo, Lucia Campora, Florencia Carignano, Carlos Daniel Castagneto, Jorge Chica, Carlos Cisneros, Ricardo Daives, María Graciela De la Rosa, Fernanda Diaz, Sergio Dolce, Gabriela Beatriz Estevez, Emir Felix, Abelardo Ferran, Andrea Freites, Sebastian Galmarini, Maria Teresa Garcia, Diego A. Giuliano, Jose Glinski, Jose Gomez, Juan Grabois, Ramiro Gutierrez, Raul Hadad, Itai Hagman, Ana Maria Ianni, Maximo Carlos Kirchner, Moira Lanesan Sancho, Aldo Leiva, Jimena Lopez, Cecilia Lopez Pasquali, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Lis Marin, Juan Marino, German Pedro Martinez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Matias Molle, Roxana Monzon, Cecilia Moreau, Hugo Antonio Moyano, Jorge Mukdise, Estela Mary Neder, Kelly Olmos, Blanca Ines Osuna, Sergio Omar Palazzo, Claudia Maria Palladino, Maria Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Paula Andrea Penacca, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Lucrecia Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Luis Roberto, Agustin Oscar Rossi, Marina Dorotea Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Cristina Serquis, Vanesa Raquel Siley, Guillermo Snopek, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Nicolas Alfredo Trotta, Eduardo Felix Valdes, M. Elena Velazquez, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Raul Yedlin, Natalia Zaracho y Christian Alejandro Zulli.Desde Provincias Unidas también hubo votos negativos, con Lourdes Micaela Arrieta, Jorge Antonio Avila, Juan Fernando Brugge, Mariela Coletta, Pablo Farias, Pablo Juliano, Martin Lousteau, Esteban Paulon y Maria Ines Zigaran sumándose al rechazo.El bloque del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad se expresó de manera unificada en contra a través de Myriam Bregman, Nicolas Del Caño, Romina Del Pla y Nestor Pitrola.En el espacio Elijo Catamarca, Fernanda Avila, Fernando Monguillot y Sebastian Noblega votaron en contra de la iniciativa. Por su parte, Coalición Cívica también rechazó el proyecto con los votos de Maximiliano Ferraro y Monica Frade.Desde otros espacios federales o provinciales se pronunciaron en el mismo sentido Claudio Alvarez (País Federal), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), Jorge Fernandez (Primero San Luis), Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal), y Marcela Marina Pagano (Coherencia).