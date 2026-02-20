Gremios presionan a la CGT con un nuevo paro general por 36 horas cuando se vote la reforma laboral en el Senado

Tras la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, pidió "profundizar el plan de lucha" de la CGT y adelantó que el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) le pedirá a la central obrera que "convoquen a un paro de 36 horas" cuando el Senado trate la iniciativa. El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, fue en esa misma sintonía y desafió: "Si el gobierno espera espera que los trabajadores nos resignamos, eso no va a pasar"."Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos", señaló Yofra en declaraciones a FM Re. El frente está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.En esa sentido, siguió: "Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos".Para el dirigente, el proyecto aprobado por la medianoche anula la posibilidad de "defenderse" a los sindicatos, en medio de un contexto de creciente conflictividad gremial y social. "Nos quita la posibilidad de defendernos, de poder hacer una huelga, una asamblea. También afecta a cada trabajador con el fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas y el fin de las horas extra”, agregó.Yofra también apuntó contra los senadores y diputados que llegaron a sus bancas en boletas del justiicalismo y "en contra de Milei" y que ahora "traicionaron" a su electorado al apoyar una de sus principales iniciativas. "La traición de los senadores y diputados que decían que iban a ir en contra de Milei y ahora no sólo no fueron contra Milei sino que fueron contra los trabajadores", planteó.Y luego siguió: "No culpo al que votó a Milei porque los políticos son encantadores de serpientes. Si votaste a Alberto Fernández, a Cristina, a Macri no importa, salí a pelear por tu clase. Tenemos el 90% de los trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza".Por su parte, Aguiar destacó que con la medida de fuerza de este jueves "quedó demostrado que el pueblo argentino quiere luchar" y resaltó que la reforma laboral "es criminal" y que "atenta con la constitucional nacional". No reparó en llamar "delincuentes" a los funcionarios del gobierno nacional y reflexionó: "Ni siquiera en la dictadura existió".En diálogo con El Destape 1070, el dirigente gremial se refirió al reclamo por una medida de fuerza que llegue al día y medio y al respecto cargó: "Si el gobierno espera espera que los trabajadores nos resignamos, eso no va a pasar. Paro de 36 horas de los sindicatos que integran el FRESU para mantener el plan de lucha".