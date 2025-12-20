Bono congelado: por la inflación acumulada, el refuerzo para jubilados debería superar los $150.000

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves, a través del Decreto 109/2026 publicado en el Boletín Oficial, que el bono extraordinario de la Anses para jubilados y pensionados volverá a fijarse en $70.000 en marzo,Desde su última modificación, cuando fue llevado de $55.000 a $70.000 al inicio de 2024, el adicional quedó congelado pese a la aceleración de los precios. Si hubiera acompañado la inflación acumulada hasta enero de 2026,Con la jubilación mínima actualizada a $369.600,88 tras el último ajuste del 2,88%, quienes perciben el haber básico cobrarán en marzo $439.600,88 con el bono incluido. Sin embargo, si el refuerzo hubiese mantenido su poder de compra original, el ingreso total superaría los $520.000.El esquema alcanza a jubilaciones contributivas, regímenes transferidos, PUAM y pensiones no contributivas, y establece que quienes superen el haber mínimo recibirán un monto proporcional hasta completar el tope de mínima más bono. En julio pasado, el Congreso había sancionado una suba a $110.000, pero el Ejecutivo la vetó; según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esa mejora representaba apenas 0,12% del PBI anual.