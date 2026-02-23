Aseguran que Juliana Awada tendría un romance con Felipe VI, el "querido rey" de España de Macri

💣ROMANCE INTERNACIONAL QUE SACUDE TODO: JULIANA AWADA MUY CERCA DE EL REY FELIPE@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/W1s7JPTFbn — América TV (@AmericaTV) February 23, 2026

A semanas de que se oficialice que la relación con Mauricio Macri llegó a su final, circulan versiones que indican que Juliana Awada estaría comenzando un romance con el rey Felipe VI de España, aquel del famoso "querido rey" al que se refirió elogioso el ex presidente argentino en 2016.Durante la última emisión de Intrusos, fue Rodrigo Lussich quien habló de la actualidad de Macri y de Awada. “Gustavo Méndez dijo esta mañana que Mauricio Macri parece que andaba tirando tiros a Natalia Graciani”, dijo en primer lugar, en alusión al ex presidente y una presunta nueva relación.Pero luego Lussich reveló cómo estaría el presente emocional de Awada: “El circulo rojo de Argentina, empresarios, baqueros, lobistas, dice que Juliana Awada está muy cerca de un español que está casado”.“Estamos hablando del rey Felipe VI de Borbón y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en el mundo de la política y de los negocios”, remarcó el periodista.Según el comunicador, “Letizia (Ortiz) y el rey Felipe estarían separados a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor”, en relación al integrante de la realeza que discutió con su esposa en público."Este año, el rey dio un mensaje para Navidad solo", remarcó el conductor sobre los indicios de la ruptura de Felipe con Letizia, lo cual todavía no se confirma de manera oficial.El vínculo que Macri tuvo con Felipe VI durante su gobierno fue, tal vez, de los más parecidos a una amistad que mostró con otros jefes de Estado o monarcas.Es que, incluso, la forma que tuvo de referirse al monarca le valió duras críticas en la Argentina. De hecho, durante los festejos por los 200 años de la Independencia en Tucumán, Macri pronunció una de sus frases más comentadas dirigida a Felipe VI: "Debieron sentir angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España".Durante su discurso y los reiterados encuentros que tuvieron durante el resto de su mandato, se refirió al monarca de manera afectuosa. Además de en 2016, tuvieron un encuentro más en 2017 y dos en 2019.