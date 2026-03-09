Tras acusar de extorsión a un empresario, denuncian a Milei por no haberlo llevado a la Justicia

, integrantes del espacio Reset Republicano, luego de que en una entrevista televisiva acusara al empresario Javier Madanes Quintanilla de haber ejercido presiones sobre el Gobierno mediante la amenaza de despidos masivos, lo que, según indicaron,La denuncia se originó a partir de declaraciones realizadas por el jefe de Estado en una entrevista con el canal La Nación+, donde se refirió al accionista de Fate como “un empresario prebendario y extorsionador”.En ese mismo intercambio, Milei sostuvo que Madanes Quintanilla habría utilizado históricamente la amenaza de despidos para obtener beneficios del Estado. “Fate tenía problemas hace muchos años. Era una práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobiernos con que si no le daban la protección (para la empresa) y para ALUAR, les tiraba las 920 familias a la calle”, insistió.Los denunciantes sostienen que, de ser ciertos esos hechos, podrían encuadrar en el delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal y que, en ese caso, el Presidente tenía la obligación legal de denunciarlos. Para fundamentar el planteo,En el mismo reportaje, además,, declaración que refuerza el planteo de omisión.A partir de esas declaraciones, los abogados señalaron que la amenaza de “tirar 920 familias a la calle” podría constituir un hecho intimidatorio grave y que, al no haber promovido una investigación judicial ni realizado una denuncia formal ante la Justicia o la Oficina Anticorrupción,