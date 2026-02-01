Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

, un resultado que lo fortalece políticamente de cara al Congreso Nacional del sindicato donde buscará renovar su conducción.El escrutinio provisorio arrojó una diferencia notable: la Lista Violeta y Azul que encabeza el actual dirigente reunió cerca del 85% de los votos, mientras que la Lista Naranja, liderada por Ángel Derosso, alcanzó alrededor del 15%, sobre más del 90% de las mesas contabilizadas.La elección tuvo un condimento particular: hacía tres décadas que en esa seccional no competía una lista opositora. Furlán conduce el distrito desde hace 18 años y el resultado terminó consolidando su liderazgo en un territorio clave para el peso interno del gremio metalúrgico.La irrupción de la Lista Naranja estuvo encabezada por Ángel Derosso, exsecretario de Organización del propio Furlán, en una contienda que tuvo como telón de fondo la influencia del poderoso grupo Techint en la región y que,El proceso electoral estuvo atravesado por fuertes tensiones entre las dos listas, con acusaciones cruzadas durante la votación. Desde el oficialismo denunciaron intentos de romper o quemar urnas en empresas, mientras que la oposición habló de irregularidades en padrones y desaparición de urnas en algunos lugares de votación.El distrito de Zárate-Campana es considerado clave dentro del mapa del gremio metalúrgico por la presencia de grandes plantas industriales, entre ellas Tenaris-Siderca, y su peso en la estructura sindical, por lo que el resultado fue seguido de cerca dentro del movimiento obrero ante el impacto que podía tener en el equilibrio interno de la UOM y en su conducción nacional.Tras conocerse los resultados, Furlán agradeció la participación de los afiliados y aseguró: "La legitimidad de nuestro sindicato se construye con participación y democracia interna”, al tiempo que convocó a los trabajadores, especialmente a los más jóvenes, a organizarse de cara a la próxima etapa de lucha por “alcanzar un salario digno para todos y todas”.