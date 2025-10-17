Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

Los análisis revelaron que dos pesticidas, malatión y deltametrina, excedían los límites máximos permitidos por la Unión Europea: aproximadamente tres veces en el caso del primero y cinco veces en el del segundo

El documento señala que los cálculos iniciales del importador probablemente estaban basados en materia prima que cubría plenamente los requisitos europeos — es decir, hubo una falla en la cadena de control en origen.