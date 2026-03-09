Perú vota con 35 candidatos y ningún favorito: la fragmentación extrema define una democracia en crisis permanente

35 candidatos en carrera, ninguno con más del 13% de intención de voto, y un bloque de indecisos que en algunas encuestas supera al candidato más votado

La segunda vuelta, programada para el 7 de junio, es prácticamente inevitable.

casi la mitad del electorado permanece fuera de las preferencias definidas.

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, lidera con un voto duro concentrado en Lima y el norte del país. Es su cuarta candidatura presidencial consecutiva y arrastra una imagen condicionada por los procesos judiciales que la siguieron en elecciones anteriores

Entre los candidatos emergentes, Carlos Álvarez, comediante reconocido con un discurso de mano dura, capitalizó su actuación en los debates y creció hasta el 7%

Perú celebra el 12 de abril sus elecciones generales en un escenario sin precedentes:Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en comicios que incluyen, además de la presidencia, la elección del Congreso bicameral, con 60 senadores y 130 diputados Andina, en la primera elección con esa estructura desde la disolución del Senado en 1992 bajo Alberto Fujimori.La encuesta de Ipsos sitúa a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar con 11% de intención de voto, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 9%, y Carlos Álvarez (País Para Todos) con 8%. Sin embargo, las distintas encuestadoras presentan ordenamientos distintos: CPI coloca a López Aliaga primero con 11,7%, Datum ubica a Fujimori al frente con 13% tras el debate. El bloque de indecisos ronda el 31,9% y quienes optarían por voto blanco o nulo suman un 14,8% adicional, de modo queComo muestra del riesgo de sorpresas, en 2021, en un escenario casi tan fragmentado como el actual, el izquierdista Pedro Castillo aparecía en séptimo lugar a 10 días de la votación y acabó quedándose con el primer puesto para luego vencer en segunda vuelta a Fujimori. CNN La historia convierte cualquier proyección en hipótesis. La posibilidad de un escenario similar, con candidatos de izquierda disputando la segunda vuelta, no puede descartarse.. Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima con un perfil de derecha dura y discurso de mano firme en seguridad, lideró las encuestas durante gran parte de la campaña pero viene mostrando una caída sostenida desde febrero. Pasó de 14,7% en enero a 8,7% en la última medición del IEP., mientras que Jorge Nieto, del centrista Partido del Buen Gobierno, se consolida entre los jóvenes de Lima. Alfonso López Chau, con base en el sur del país, muestra uno de los crecimientos más sostenidos de la campaña.La mayoría de los partidos políticos eligieron como candidatos presidenciales a varones de Lima, mayores de 60 años, de derecha, que comparten el mismo discurso a favor del statu quo. Wikipedia La primera vuelta funciona a la vez como primaria presidencial y como elección parlamentaria, lo que puede profundizar la fragmentación legislativa. Solo el 27% de los encuestados dijo haber seguido los debates presidenciales, una señal de la distancia entre la ciudadanía y el proceso político formal.El ganador de la segunda vuelta del 7 de junio recibirá un mandato debilitado: deberá gobernar con una alta probabilidad de minoría parlamentaria, en un país que ha tenido seis presidentes en los últimos nueve años.