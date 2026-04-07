Hungría vota con Orbán en retroceso y un intento de sabotaje a un gasoducto que tensiona la campaña

Autoridades serbias encontraron explosivos cerca de un gasoducto clave que transporta gas ruso hacia territorio húngaro

el primer ministro enfrenta el momento electoral más delicado desde que llegó al poder hace 16 años

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó su viaje a Budapest para respaldar a Orbán, en un gesto que refuerza las conexiones políticas entre sectores conservadores de Estados Unidos y el gobierno húngaro.