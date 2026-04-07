Hungría vota con Orbán en retroceso y un intento de sabotaje a un gasoducto que tensiona la campaña

Hungría se prepara para votar el próximo 12 de abril en un contexto marcado por la incertidumbre política y un episodio que elevó la tensión en la región. Autoridades serbias encontraron explosivos cerca de un gasoducto clave que transporta gas ruso hacia territorio húngaro
, una infraestructura estratégica para el abastecimiento energético del país.
El incidente tuvo un impacto inmediato en la campaña electoral. Desde el entorno del gobierno húngaro deslizaron sospechas sobre una posible vinculación de Ucrania, en línea con la postura que sostiene Budapest desde el inicio de la guerra con Rusia. Sin embargo, no hay confirmaciones oficiales sobre los responsables del intento de sabotaje.
El episodio reaviva el eje energético como uno de los temas centrales de la elección. Hungría mantiene una fuerte dependencia del gas ruso, una posición que Orbán defendió incluso en tensión con sus socios de la Unión Europea, y que ahora vuelve a estar en el centro del debate público.
En paralelo, el primer ministro enfrenta el momento electoral más delicado desde que llegó al poder hace 16 años
. Las encuestas muestran a su partido, Fidesz, por detrás de la fuerza opositora Tisza, que logró capitalizar el desgaste del oficialismo y articular un frente competitivo.
El escenario también se internacionalizó. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó su viaje a Budapest para respaldar a Orbán, en un gesto que refuerza las conexiones políticas entre sectores conservadores de Estados Unidos y el gobierno húngaro.
La elección del 12 de abril aparece así atravesada por múltiples dimensiones: la disputa interna por el poder, el rol de Hungría en el tablero geopolítico europeo y la seguridad energética en un contexto de guerra prolongada en Ucrania.
Después de más de una década de hegemonía, Orbán enfrenta una elección que podría redefinir el rumbo político del país. El resultado no solo tendrá impacto en Hungría, sino también en el resto del mundo. Los principales líderes de la ultra derecha
en el mundo apoyaron al líder húngaro en estas elecciones.