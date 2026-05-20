Oficial: Argentina ya no forma parte de la OMS en medio del aumento de casos por Hantavirus

La Asamblea Mundial de la Salud ratificó hoy, por consenso, el retiro de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud con efecto a partir del 17 de marzo de 2026.



Esta decisión representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad  Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

De manera unánime y por consenso, la Asamblea Mundial de la Salud ratificó este viernes el retiro definitivo de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según se informó oficialmente, la medida tiene un efecto legal inmediato y retroactivo a partir del pasado 17 de marzo de 2026.A través de un comunicado difundido en X por el Canciller, Pablo Quirno, el Gobierno remarcó que el país cuenta con los recursos propios necesarios para afrontar sus políticas sanitarias de forma autónoma. "Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población", detalló el funcionario.Asimismo, el ministro subrayó que la salida de la estructura de la OMS no implica un aislamiento absoluto en materia sanitaria, sino un cambio de condiciones en las relaciones bilaterales y multilaterales. En ese sentido, afirmó que el país "mantiene su disposición para cooperar internacionalmente", aunque aclararon que cualquier articulación futura se moverá estrictamente "sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados".Por último, el mensaje oficial incluyó un reconocimiento explícito a las carteras nacionales que encabezaron las negociaciones en los foros internacionales durante los últimos meses y a los aliados diplomáticos que respaldaron la posición local.Otro país que este año formalizó su salida de la OMS, un año después de anunciarla, fue Estados Unidos, hasta entonces el mayor contribuyente de la organización, pero esta retirada no ha formado parte de la agenda de la actual asamblea, que se celebra del 18 al 23 de mayo.Este retiro de la OMS por parte de Argentina se da en medio del aumento de casos por Hantavirus. Ya registra 45 casos confirmados en lo que va de 2026 y atraviesa una de las temporadas de mayor incidencia desde el inicio de la vigilancia epidemiológica. Mientras científicos del Instituto Malbrán investigan el origen de un brote detectado en un crucero que partió de Ushuaia, las autoridades sanitarias alertaron por el crecimiento sostenido de contagios y muertes en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.