24.05.2026 / INTERNACIONAL

Panorama internacional: guerra, energía y crisis política global

La agenda internacional quedó atravesada por tres focos de tensión: la guerra en Ucrania, la negociación entre Estados Unidos e Irán y el reordenamiento geopolítico alrededor de China. A la vez, América Latina y Europa muestran conflictos internos por elecciones, empresas estatales, vivienda y malestar social.