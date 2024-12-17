España busca blindar el aborto en la Constitución y reabre el debate político

El Consejo de Ministros de España aprobó el envío al Congreso de un proyecto de ley para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La medida apunta a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho protegido al más alto nivel normativo.
Desde el gobierno sostienen que la iniciativa responde a la necesidad de evitar retrocesos en materia de derechos reproductivos
. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que “la prestación está en riesgo” y planteó que el objetivo es garantizar su acceso en condiciones de igualdad en todo el territorio.
El proyecto se inscribe en un contexto europeo donde el aborto volvió a instalarse como tema de disputa política. En distintos países, sectores conservadores impulsaron restricciones o revisiones de la legislación vigente, lo que llevó a algunos gobiernos a buscar mecanismos de protección más sólidos.
La reforma constitucional, sin embargo, enfrenta un camino complejo. Requiere mayorías parlamentarias amplias y abre un debate político de alta intensidad en el Congreso, donde la oposición ya anticipó cuestionamientos a la iniciativa.
Más allá de su resultado, la propuesta refleja un cambio de estrategia: pasar de una regulación legal del aborto a su consagración constitucional, con el objetivo de consolidar el derecho frente a eventuales cambios de signo político.
El debate que se abre en España se suma a una discusión global sobre el alcance y la protección de los derechos reproductivos
, en un escenario donde las definiciones nacionales tienen cada vez mayor impacto en el plano internacional.