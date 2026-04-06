Confirman que el tirador de la escuela de San Cristóbal integraba una comunidad digital que venera asesinatos violentos

El Gobierno confirmó este miércoles que el adolescente que mató a un alumno e hirió a otros ocho en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal formaba parte de una cultura digital que venera delitos violentos como asesinatos y tiroteos masivos.Así lo revelaron este miércoles la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y autoridades de la Policía Federal, quienes brindaron detalles del caso en una conferencia de prensa.“No es un caso aislado. Muestra y pone en evidencia que no es un caso de bullying, como inicialmente se catalogó. Estamos frente a la presencia de culturas digitales integradas por niños, jóvenes y adolescentes que se relacionan a comunidades virtuales que se centran en el estudio, análisis y fascinación de asesinatos y tiroteos masivos”, confirmó la ministra.Monteoliv explicó que quienes integran este tipo de “comunidades digitales” tienen conductas nihilistas y misantrópicas, que se caracterizan por un desprecio o profundo odio hacia los demás y suelen manifestase con acciones impulsivas y destructivas.En ese sentido, la ministra de Seguridad reveló que "en los últimos dos años, investigaciones de la Policía Federal en colaboración con el FBI detectaron 15 casos y cuatro en análisis" con características similares.Por su parte, Pullaro aclaró que "no fue un brote psicótico" del adolescente y que "no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación".Y enfatizó que “sí se pudo detectar que este adolescente participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC (True Crime Comunity), y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos".Por su parte, el comisario inspector Guillermo Díaz, jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, brindó detalles sobre la planificación del tiroteo y reveló la implicación de un segundo menor señalado como colaborador del atacante.Díaz detalló que se inició con un barrido en redes sociales teniendo en cuenta que este tipo de casos “se genera en el ámbito digital y luego se manifiesta en la realidad”. Luego, realizaron dos allanamientos en el domicilio del tirador y una reconstrucción de lo sucedido en el ámbito escolar.La clave de la investigación fue el análisis de la copia forense que se extrajo del teléfono celular del agresor, realizado en los laboratorios de la Subsecretaría de Investigaciones Federales.“De ese análisis empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor”, reveló. Tras identificar al segundo adolescente, se informó a la fiscalía interviniente y se dispuso una consigna policial en su domicilio, la cual permitió detenerlo cuando salía de la casa junto a sus padres.Tras el procedimiento, se realizaron allanamientos en el domicilio durante los cuales se secuestraron diferentes aparatos electrónicos y material vinculado a estas comunidades digitales.El comisario indicó que, si bien se registran antecedentes de casos, “nunca se había registrado un hecho con este nivel”.Los avances en la causa fueron posibles tras una ardua investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación, conducido por la fiscal general María Cecilia Vranicich y el fiscal regional Carlos Vottero con colaboración del fiscal regional de Rosario, Luis Schiappa Pietra. A su vez, se dio intervención a la Policía de Investigaciones de Santa Fe y al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.