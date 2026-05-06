20.05.2026 / ECONOMÍA · EDUCACIÓN

Voucher Educativo 2026: cómo saber si fue aprobado y cuándo se cobra

El programa de Voucher Educativo 2026 ya comenzó a mostrar resultados de solicitudes aprobadas y miles de familias buscan saber si acceden al beneficio. El subsidio cubre parte de la cuota de colegios privados con aporte estatal y se paga a través de ANSES. También surgieron dudas sobre el monto, las fechas de cobro y cómo hacer la consulta online.