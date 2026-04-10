José Mayans, lapidario con Milei, exigió abrirle un Juicio Político: No entiende un carajo y está pirado

El presidente del Bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el Gobierno Nacional, pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra el Presidente Javier Milei, de quien dijo que “no entiende un carajo de nada y está pirado”. Mayans utilizo la herramienta de la cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó hoy, para disparar sus criticas al oficialismo como hizo en otras ocasiones, y en esta oportunidad no solo apuntó contra Milei sino contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger.Sobre el funcionario que ayer concurrió ayer a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta". En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que el presidente Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".En ese contexto, Mayans dijo según supo la Agencia Noticias Argentinas, que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno". También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación, donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".