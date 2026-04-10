10.04.2026 / DECLARACIONES

José Mayans, lapidario con Milei, exigió abrirle un Juicio Político: No entiende un carajo y está pirado

El jefe del bloque justicialista volvió a disparar contra el presidente Milei y parte de su gabinete. Mayans utilizo la herramienta de la cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó el jueves, para disparar sus criticas al oficialismo



El presidente del Bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el Gobierno Nacional, pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra el Presidente Javier Milei, de quien dijo que “no entiende un carajo de nada y está pirado”. Mayans utilizo la herramienta de la cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó hoy, para disparar sus criticas al oficialismo como hizo en otras ocasiones, y en esta oportunidad no solo apuntó contra Milei sino contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger.

Sobre el funcionario que ayer concurrió ayer a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta". En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que el presidente Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

En ese contexto, Mayans dijo según supo la Agencia Noticias Argentinas, que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno". También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación,  donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".

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