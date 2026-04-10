La crisis económica golea a las familias argentinas: la mora en créditos y empresas alcanzó niveles récord históricos

La crisis económica golpea los bolsillos de los argentinos. Un reciente informe elaborado por la consultora 1816, y revelado por la periodista Rosalía Costantino, expuso cifras alarmantes que anticipan el próximo reporte oficial del Banco Central (BCRA): la mora en el pago de créditos sigue rompiendo récords históricos. El nivel de irregularidad (es decir, los atrasos mayores a 90 días) muestra una curva en ascenso ininterrumpido que ya superó los picos de crisis económicas previas, impulsada por las altas tasas de interés y la caída de los ingresos reales.El desglose de los datos del informe refleja el severo impacto del contexto macroeconómico en la economía doméstica y en el sector productivo privado. De acuerdo a los gráficos presentados:- Multiplicación de la deuda: La mora de las familias en el sistema financiero tradicional se multiplicó por 4 desde octubre de 2024.- El salto de febrero: La irregularidad de las familias en las entidades financieras saltó del 10,6% (registrado en enero) al 11,2% en febrero de 2026.- Récord histórico: Al observar la serie mensual histórica, este 11,2% de mora familiar impulsado por la etapa de "Tasas altas Milei" supera con creces los picos registrados durante la crisis subprime (2008/2009), la crisis de la gestión de Mauricio Macri (2018/2019), la pandemia (2020/2021) e, incluso, es más alto que los índices registrados tras la salida de la Convertibilidad.- Empresas y sector privado: La mora de las empresas también experimentó una suba, pasando del 2,8% al 2,9%. Como resultado, la mora total del sector privado no financiero creció del 6,4% al 6,7%.El panorama se vuelve aún más dramático al analizar las deudas contraídas por fuera de los bancos tradicionales. Ante la imposibilidad de acceder al crédito bancario o para intentar llegar a fin de mes, los usuarios se volcaron masivamente a las plataformas digitales, donde las tasas suelen ser más punitivas.El gráfico de entidades "No Financieras" (que incluye a las billeteras virtuales) muestra una curva de irregularidad que escaló sin freno desde finales de 2024. Para febrero de 2026, la mora de las familias en este tipo de plataformas trepó al 29,9% (un 30% promedio). Esto significa que 3 de cada 10 personas que pidieron dinero a través de estas aplicaciones de tecnología financiera no pueden devolverlo.El estudio también pone el foco en la asimetría financiera. Al comparar la Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales otorgados por los bancos frente a la tasa de la rueda REPO a 1 día, se evidencia que los costos de los préstamos personales se mantienen en niveles sumamente elevados (rondando el 70%), generando una carga financiera insostenible que decanta directamente en el colapso de la cadena de pagos de los hogares.