Fuerte traspié de la ultraderecha en Hungría: derrota para Viktor Orbán

Después de más de una década en el poder, Orbán sufrió una derrota electoral que impacta más allá de las fronteras de Hungría
. El propio primer ministro admitió la victoria de Magyar y lo felicitó públicamente, sellando así el final de un ciclo político que había convertido al país en un laboratorio de la derecha radical en Europa.
El resultado expresa un desgaste acumulado tras años de gobierno marcados por tensiones con la Unión Europea, cuestionamientos al Estado de derecho y una creciente polarización interna. La oposición logró capitalizar ese clima y consolidar una alternativa competitiva que terminó imponiéndose en las urnas.
La caída de Orbán también tiene una dimensión internacional. Durante años, el líder húngaro fue una referencia para distintos dirigentes de la ultraderecha global, que lo señalaron como modelo de construcción política y gestión del poder
. Su derrota abre interrogantes sobre la solidez de ese espacio en un contexto global cada vez más desafiante.
Entre quienes expresaron su apoyo a Orbán se encuentra el presidente argentino Javier Milei, quien incluso viajó a Hungría
semanas atrás para participar de una cumbre ultraconservadora. El gesto formó parte de una estrategia de alineamiento internacional
con líderes de derecha radical, que ahora enfrenta su primer gran revés electoral.
El resultado en Hungría se suma a otros antecedentes recientes que encendieron señales de alerta para ese espacio político. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni sufrió un revés clave
cuando su reforma fue rechazada en referéndum, lo que evidenció límites a la consolidación de proyectos de derecha dura incluso en contextos favorables.
En este escenario, el calendario electoral global adquiere una nueva centralidad. En octubre habrá elecciones presidenciales en Brasil y en noviembre elecciones de medio término en Estados Unidos, dos citas clave donde la ultraderecha pondrá en juego su capacidad de sostener y expandir su influencia.
La derrota de Orbán, en ese marco, no es un hecho aislado sino parte de una dinámica más amplia. Después de años de avance, el mapa político internacional empieza a mostrar resistencias y límites a la expansión de estos liderazgos. Hungría, que supo ser un emblema, ahora se convierte en el escenario de una señal de cambio.