13.04.2026 / MANEJA DOS CUENTAS

Trabajar, afuera: Milei se confundió de cuenta y dejó al descubierto su alto nivel de actividad en redes

El Presidente publicó en español en su perfil en inglés y reavivó cuestionamientos por su intensa actividad digital, tras un fin de semana con cientos de interacciones y fuertes ataques al periodismo.




El pasado domingo, el presidente de la Nación, Javier Milei, se habría confundido al tuitear en su cuenta en inglés un posteo en español que celebra la quita de murales con la cara del Che Guevara. El hecho se suma a la polémica por la cantidad de tiempo que el mandatario pasa en redes sociales, tiempo que llamó gravemente la atención cuando, el fin de semana largo por Semana Santa, pasó largas horas escribiendo, con puntual énfasis en insultar periodistas y denigrar opositores.

“Che Guevara… ¡afuera”, festejó Milei en su cuenta “Milei in English”. Un usuario destacó que además de “sus 8 horas diarias” en X, también dedica un significativo tiempo del día en compartir contenido en su perfil alternativo, el que también suele estar muy activo.



Hace días nada más había resultado llamativo el tiempo que destinó a su red social predilecta durante el último "finde XXL". En esos cuatro días, la actividad digital del mandatario se intensificó de manera inusual: entre publicaciones propias, retuits y “likes”, acumuló cerca de 900 interacciones en apenas 48 horas. Lejos de tratarse de mensajes institucionales, gran parte de ese volumen estuvo dirigido a cuestionar a periodistas y medios, e incluso a tratar de "ignorantes" a usuarios opositores. 

En ese marco, el Presidente volvió a instalar su narrativa sobre un supuesto entramado de intereses en el periodismo, al que suele acusar de operar de manera coordinada en su contra. A través de sus publicaciones, replicó y avaló mensajes que hablan de “cartel” o “asociación” para explicar las críticas a su gestión.

El ritmo de posteos durante esos días dejó en evidencia una dinámica sostenida, con intervenciones cada pocos minutos durante largos tramos del día. En el plano político, ese nivel de exposición abrió interrogantes sobre el tiempo destinado a la gestión frente al que se vuelca a la confrontación digital.

La combinación entre el error en la cuenta en inglés y el volumen de actividad registrado en Semana Santa volvió a poner el foco en el uso intensivo de redes por parte del mandatario, en un contexto en el que su comunicación pública está bajo el ojo público, así como de organismos de derechos humanos que repudian su método. 

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