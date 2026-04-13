13.04.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar planchado alivia al Gobierno pero enciende alertas por atraso cambiario

La cotización del dólar mayorista volvió a retroceder y alcanzó su nivel nominal más bajo en casi seis meses, en una dinámica que refleja la mayor oferta de divisas pero también abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema cambiario. Mientras el equipo económico celebra la calma, crecen las advertencias por una apreciación que podría afectar la competitividad.




El tipo de cambio oficial cayó por sexta jornada consecutiva y se ubicó en $1.364, perforando el umbral de los $1.370. La brecha con el techo de la banda cambiaria, fijado en $1.675,85, ya supera el 22,9%, consolidando un escenario de dólar contenido en términos nominales.

La tendencia también se replicó en el mercado de futuros, donde los contratos operaron con bajas de hasta 0,9%. Las expectativas se recalibraron a la baja: el mercado proyecta un dólar mayorista en torno a los $1.376,5 para fines de abril, en línea con un sendero de devaluación más lento al previsto meses atrás.

En los segmentos paralelos, el comportamiento fue mixto. El contado con liquidación y el MEP mostraron leves caídas, mientras que el dólar blue avanzó hasta los $1.400. En tanto, el promedio minorista se ubicó cerca de los $1.398 y en el Banco Nación descendió a $1.390, con el dólar tarjeta escalando a $1.807.

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central profundizaron esta tendencia. Los analistas estimaron que el dólar mayorista cerrará 2026 en torno a los $1.700, con una suba interanual del 17,4%, muy por debajo de la inflación esperada del 29,8%. Este desfasaje volvió a poner en el centro del debate el riesgo de atraso cambiario en una economía que todavía arrastra tensiones estructurales.

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