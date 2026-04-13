El dólar planchado alivia al Gobierno pero enciende alertas por atraso cambiario

La cotización del dólar mayorista volvió a retroceder y alcanzó su nivel nominal más bajo en casi seis meses, en una dinámica que refleja la mayor oferta de divisas pero también abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema cambiario. Mientras el equipo económico celebra la calma, crecen las advertencias por una apreciación que podría afectar la competitividad.
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