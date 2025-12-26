ANSES: calendario de pagos del 13 al 17 de abril para jubilados, pensionados y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de abril 2026. Durante la semana del 13 al 17, cobran jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales según la terminación del DNI.
El lunes 13 de abril cobran los beneficiarios con DNI terminados en 3. El martes 14 es el turno de los DNI finalizados en 4, mientras que el miércoles 15 corresponde a quienes tienen documentos terminados en 5.
El jueves 16 cobran los titulares con DNI terminado en 6 y el viernes 17 quienes tienen terminación en 7.
Asignaciones: qué prestaciones se pagan esta semana
Además de jubilaciones y pensiones, ANSES también continúa con el pago de distintas asignaciones familiares y sociales.
Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras prestaciones que siguen el mismo criterio de organización por terminación de DNI.
El cronograma completo puede consultarse en la web oficial del organismo
o en la aplicación móvil de ANSES.
Qué hacer si no cobrás en la fecha indicada
Desde el organismo recuerdan que los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria declarada, por lo que no es necesario asistir a una oficina.
En caso de no recibir el dinero en la fecha correspondiente, se recomienda verificar los datos personales y bancarios en la plataforma de ANSES o realizar un reclamo a través de sus canales oficiales.
También es posible acercarse a una sucursal con turno previo para recibir asesoramiento.
Cómo consultar el calendario de pagos de ANSES
Para saber exactamente cuándo se cobra, los beneficiarios pueden ingresar a la página oficial de ANSES con su número de CUIL o DNI. Allí se detalla el día de cobro, el monto y la prestación correspondiente.