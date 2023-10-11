Nucleoeléctrica: a meses del escándalo de Reidel, denuncian que la investigación está frenada

Desde el interior de Nucleoeléctrica aseguraron que la investigación interna por presuntas irregularidades durante la gestión de Demian Reidel permanece paralizada por decisión de la nueva conducción, que habría recibido la orden de priorizar el proceso de privatización por sobre el avance de la auditoría, bajo el argumento de que "no hay una causa penal".Las denuncias se remontan a comienzos de año,A esos cuestionamientos se sumaron presentaciones internas por, además de una serie de despidos sin sumario previo de gerentes con larga trayectoria que se habrían negado a convalidar decisiones administrativas.Distintos testimonios coinciden en que durante el paso de Reidel y su equipo se instaló un “clima de terror” dentro de la empresa, con presiones para avanzar en contrataciones objetadas y maniobras vinculadas a la gestión de pagos, lo que habría afectado incluso la operatividad cotidiana de las centrales por demoras en insumos y servicios críticos.Con la salida de esa conducción, se esperaba que la auditoría interna avanzara y derivara en eventuales acciones judiciales, pero a varios meses de las primeras denuncias, fuentes de la empresa afirman que el proceso quedó “congelado” y que la prioridad oficial pasó a ser la venta parcial de la compañía.En ese marco, también crecen las objeciones sobre el esquema de privatización, ya queEl cuadro se completa con interrogantes sobre el proceso de tasación, luego de que el Tribunal de Tasaciones se apartara de su rol histórico, y con un dato que tensiona el argumento privatizador: la empresa registró resultados superavitarios en 2024, en contraste con el deterioro interno que describen trabajadores y especialistas del sector.