14.04.2026 / Declaraciones

CEO de JP Morgan se distanció de Caputo: "Yo no puedo decir si los próximos 18 meses van a ser los mejores de Argentina"

El CEO de JP Morgan para Argentina, Facundo Gómez Minujín, se refirió a la actualidad económica del país y tomó distancia de los dichos del ministro de Economía.




El CEO de JP Morgan para Argentina, Facundo Gómez Minujín, se refirió a la actualidad económica del país y tomó distancia de los dichos del ministro Luis "Toto" Caputo, quien aseguró que "los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas".

En diálogo con C5N durante el AmCham Summit 2026, Gómez Minujín sostuvo que la "inflación empezó a levantar a finales del año pasado, como consecuencia de todo lo que pasó en septiembre y octubre", pero consideró que "el Gobierno obviamente planea una trayectoria y después lo que ocurre es que la trayectoria se ve obstaculizada por eventos que no controla."

En ese sentido, ejemplificó: "Una de las cosas que no logró controlar es la guerra de Irán con la suba del petróleo".

"Eso va generando como escollos en el camino. Yo no puedo decir si los próximos 18 meses van a ser los mejores para Argentina", reconoció el CEO de JP Morgan para Argentina. 

Y remarcó: "Yo hablo con mucha gente de clase media, que no reciben subsidios del Estado, que se tienen que valer por sus propios medios, que tienen una obra social que pagar, que ven que suben las escuelas privadas, que la nafta está más cara... y no es fácil decir: 'Ah, bueno, pero esperá un minutito que Argentina en un año, dos años va a ser potencia'. Es difícil el mensaje".

Por último, planteó que "la Argentina todavía está en un proceso de estabilización”.


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