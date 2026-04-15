A través de un oficio, DAJuDeCO advirtió que el pendrive de unexdirigente contra la AFA fue manipulado

El ataque a la AFA orquestado por un grupo de cuentapropistas con eje en el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuvo varios capítulos cuyo corolario fue el famoso “pendrive” con información supuestamente copiada del teléfono del ex empleado de la AFA, Juan Pablo Beacon. De hecho, el “pendrive” fue distribuido a medios y periodistas afines para su difusión mediática bajo el pomposo título de información “lapidaria” en contra de la AFA.En una verdadera trama de película, funcionarios del Ministerio de Justicia, legisladores, empresarios y periodistas enlazaron a Beacon con hombres de la SIDE conducida por Santiago Caputo, y realizaron una copia del teléfono del ex empleado de la AFA a un “pendrive”. Entonces, esa información contenida en el “pendrive” fue presentada como parte de una revelación explosiva. Sin embargo, según pudo saber Data Clave de fuentes judiciales, hay un informe de peritos oficiales que echa por tierra el contenido del dispositivo electrónico.En concreto, las mismas fuentes revelaron que un dictamen de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) indica que la información contenida en el “pendrive” no cuenta con una cadena de custodia ni fue realizada siguiendo el protocolo necesario para resguardar la validez de los datos. En el informe, el organismo sostiene que no es posible garantizar la integridad de los datos, lo que corrobora que la copia del teléfono de Beacon fue adulterada con la intención de inventar un relato sobre las supuestas irregularidades en la AFA.Los audios, chats, planillas y comprobantes fueron difundidos por diversos medios, y luego incorporados en una causa en donde se investiga el desvío de 260 millones de dólares. De hecho, el “pendrive” habría sido llevado a la justicia por un periodista de del canal de noticias TN luego de difundir el contenido.Cabe recordar que una de las personas que ofició de nexo entre Beacon y la SIDE, según consta en chat y audios intercambiados entre Marcelo Di Lauro y el propio Beacon, es José Ignacio Llados, gerente de relaciones institucionales de TyC Sports, empresa del Grupo Clarín. Además del informe de la DAJUDECO, la Justicia analiza las inconsistencias que hay entre la hora y duración que figuran en el reporte telecomunicaciones y las que están consignadas en los chat grabados en el “pendrive”.A partir del informe de la DAJUDECO, ahora esa documentación copiada en el “pendrive” queda completamente desacreditada. Según pudo saber Data Clave, los dirigentes de la AFA están al tanto del informe pericial y analizan junto a sus abogados los pasos a seguir, principalmente en lo que respecta a los medios que difundieron la información falsa o de dudosa procedencia.