Avalancha de importaciones: ya se vende ropa importada en supermercados

La cadena Carrefour es la que inició la comercialización de prendas de estas marcas en Argentina, incorporando espacios específicos de indumentaria dentro de sus tiendas.

Una cadena de supermercados en Argentina comenzó a vender ropa de marcas internacionales como Gap y Banana Republic dentro de algunas de sus sucursales. La iniciativa no sólo amplía la oferta de consumo, sino que se inscribe en un cambio más profundo del negocio supermercadista.Se trata de una estrategia que busca ir más allá del consumo básico y sumar categorías que tradicionalmente estaban fuera del universo de los supermercados.La venta de ropa está disponible en sucursales seleccionadas que cuentan con sector textil, principalmente en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y algunas ciudades del interior.Como ocurre con este tipo de iniciativas piloto, la disponibilidad depende del stock y del formato de cada tienda.Los precios varían según el tipo de prenda, pero apuntan a posicionarse como una alternativa más accesible dentro del mercado local para marcas internacionales.Entre los productos disponibles se destacan las remeras, camisas, pantalones y buzos. La clave de la propuesta es ofrecer precios más competitivos que los circuitos tradicionales de importación o tiendas exclusivas.Más allá del caso puntual, la decisión de sumar indumentaria responde a una tendencia creciente en el sector. Cada vez más supermercados buscan diversificar su negocio para compensar la caída del consumo en alimentos y atraer nuevos clientes.En ese sentido, el desarrollo de marcas propias o la incorporación de etiquetas internacionales forma parte de una estrategia para aumentar el ticket promedio y generar nuevas experiencias de compra dentro de las tiendas.El modelo de supermercado exclusivamente orientado a alimentos viene mutando hacia espacios de consumo más amplios. La incorporación de ropa, electrodomésticos y otros rubros apunta a transformar la visita en una experiencia integral.Este cambio también dialoga con un consumidor más sensible al precio, que valora resolver múltiples compras en un mismo lugar y acceder a promociones o financiamiento.La llegada de marcas como Gap y Banana Republic a supermercados argentinos muestra cómo se reconfigura el retail en un contexto económico desafiante. La competencia ya no es sólo entre supermercados, sino también con shoppings, outlets y plataformas online.En ese escenario, la apuesta por sumar indumentaria no es un experimento aislado, sino parte de una estrategia más amplia para sostener ventas y captar nuevos segmentos de consumidores.