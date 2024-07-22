Respaldo financiero: el Gobierno consiguió un aval del BID por US$550 millones para sostener la deuda

Presionado por los vencimientos de deuda y con acceso limitado a los mercados internacionales, el Gobierno gestionó en Washington un mayor financiamiento y, en una estrategia orientada a cubrir pagos inmediatos y refinanciar compromisos.El ministro de Economía,, celebró el anuncio: "Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, escribió. El respaldo se suma a otras garantías de organismos multilaterales que el Ejecutivo intenta articular para sostener su esquema financiero.Según detalló el BID, la garantía forma parte de un paquete más amplio que contempla más de US$5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, incluyendo financiamiento de proyectos. A eso se agregan inversiones estimadas en US$2.200 millones a través de BID Invest, el brazo destinado al sector privado., en el marco de un programa que incluye reformas estructurales, financiamiento a provincias y promoción de inversiones. No obstante, ese monto corresponde a proyecciones futuras y no implica desembolsos inmediatos.La estrategia oficial apunta a cubrir vencimientos sin recurrir a emisiones en Wall Street, un mercado que permanece cerrado para la Argentina por las altas tasas exigidas. En julio, el país enfrentará pagos por más de US$4.000 millones, lo que obliga a buscar alternativas de financiamiento.En paralelo, el equipo económico continúa colocando deuda en dólares en el mercado local y evalúa otras vías para obtener divisas, como la privatización de activos estatales. En ese esquema, los avales de organismos internacionales aparecen como herramientas clave para facilitar nuevas colocaciones.Desde el organismo internacional, su presidente Ilan Goldfajn destacó que “el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento".