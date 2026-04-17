Países del Sur global lanzan una alianza para enfrentar la deuda y alertan por un retroceso histórico contra la pobreza

países en desarrollo avanzan en una coordinación inédita para negociar mejores condiciones de financiamiento, mientras organismos multilaterales alertan que millones de personas vuelven a caer en la pobreza.

La plataforma surge impulsada por el Grupo de los 24 (G24), que reúne a países en desarrollo dentro del FMI y el Banco Mundial

Según advirtió la Organización de las Naciones Unidas, la combinación de conflictos bélicos, inflación persistente y condiciones financieras más restrictivas está revirtiendo avances logrados durante décadas en la reducción de la pobreza.

En ese marco, la plataforma de países deudores busca equilibrar una relación históricamente asimétrica

En un escenario de tasas altas, conflictos internacionales y menor crecimiento,En medio de una creciente presión por el endeudamiento externo, países del Sur global lanzaron una nueva plataforma de coordinación para defender sus intereses como deudores ante organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La iniciativa busca mejorar las condiciones de financiamiento y evitar que la carga de la deuda siga profundizando las desigualdades.. Entre sus miembros hay economías relevantes como Argentina, Brasil, India, Sudáfrica y México, entre otros países de África, Asia y América Latina.El anuncio se realizó en el marco de las reuniones de primavera de ambos organismos en Washington, donde representantes de economías emergentes y en desarrollo plantearon la necesidad de construir una voz común frente a un sistema financiero internacional que consideran desequilibrado.La nueva plataforma de países prestatarios apunta a compartir estrategias, coordinar posiciones en negociaciones y presionar por reformas estructurales en la arquitectura global de deuda. Entre los principales reclamos figuran tasas de interés más justas, mecanismos de alivio más ágiles y mayor representación en los espacios de decisión.El movimiento se produce en un contexto global adverso.De acuerdo con datos recientes del organismo, millones de personas en todo el mundo están cayendo nuevamente en situaciones de vulnerabilidad extrema, especialmente en países que dependen del crédito externo para sostener sus economías. La ONU alertó que este retroceso podría prolongarse si no se modifican las condiciones del financiamiento internacional.Uno de los principales problemas señalados es el encarecimiento del crédito. Las subas de tasas en las economías desarrolladas impactan directamente en los costos de endeudamiento de los países más pobres, que destinan una porción cada vez mayor de sus recursos al pago de intereses en lugar de inversión social.. “No se trata solo de negociar mejores términos, sino de cambiar las reglas de juego”, señalaron algunos de los participantes del encuentro, que también reclamaron mayor transparencia y previsibilidad en los procesos de reestructuración de deuda.El desafío, sin embargo, es mayúsculo. Las diferencias entre los propios países en desarrollo, sumadas al peso de los acreedores privados y a la falta de mecanismos globales vinculantes, complican la posibilidad de avanzar en soluciones rápidas.Aun así, la iniciativa marca un cambio de clima: frente a un escenario internacional cada vez más fragmentado, el Sur global empieza a coordinarse no solo como receptor de financiamiento, sino como actor político con capacidad de presión en la discusión económica global.