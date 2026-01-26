El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de EE.UU. para ejercicios militares conjuntos en Argentina

El gobierno de Javier Milei dio luz verde al ingreso de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al territorio argentino con el objetivo de llevar adelante una serie de ejercicios militares conjuntos. La autorización fue formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial
, en el que se detallan los alcances de la medida y el período en el que se desarrollarán las actividades.
Según se informó, las maniobras se realizarán en coordinación con las Fuerzas Armadas argentinas y apuntan a fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa, entrenamiento y respuesta ante situaciones de emergencia
. Este tipo de ejercicios suele incluir simulaciones de operaciones, logística militar y tareas vinculadas a asistencia humanitaria.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa forma parte de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y busca mejorar la capacidad operativa de las fuerzas locales mediante el intercambio de conocimientos y tecnología. En ese sentido, remarcan que la participación de tropas extranjeras en ejercicios conjuntos es una práctica habitual en el ámbito internacional.
Sin embargo, la medida generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre el alcance de la presencia militar extranjera en el país
. Entre las críticas aparece la preocupación por la soberanía y el tipo de acuerdos que se establecen con Estados Unidos en materia de defensa.
El ingreso de tropas extranjeras requiere autorización del Congreso, tal como lo establece la legislación vigente, por lo que el decreto se enmarca en ese procedimiento institucional. En paralelo, el Gobierno destacó que las actividades estarán acotadas a fines específicos de entrenamiento y no implican operaciones permanentes ni despliegues fuera de esos ejercicios.
La relación en materia de defensa entre Argentina y Estados Unidos ha tenido distintos niveles de intensidad a lo largo de las últimas décadas. En el contexto actual, la decisión se interpreta como un gesto de alineamiento y cooperación con Washington, en línea con otras definiciones de política exterior adoptadas por la administración nacional.
El desarrollo de estos ejercicios y su alcance concreto serán observados de cerca tanto por actores políticos locales como por analistas internacionales, en un escenario donde la seguridad y la cooperación militar vuelven a ocupar un lugar central en la agenda global.