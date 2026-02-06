Insólito: el Ejército ofrece toneladas de membrillo a cambio de repuestos para una camioneta

El Ejército lanzó una licitación pública para permutar toneladas de membrillo por repuestos mecánicos destinados a reparar una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a la fuerza. El proceso fue difundido en la red social X y rápidamente se viralizó.Según el pliego oficial, el intercambio contempla la entrega de fruta producida en establecimientos militares a cambio de autopartes necesarias para reacondicionar un vehículo oficial modelo 2010. La adjudicación se realizará en favor de la empresa que solicite menor cantidad de kilos de membrillo por los repuestos ofrecidos.El listado de piezas incluye 31 repuestos: filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo; semiejes completos, fuelles, masas delanteras ABS, rótulas de suspensión, extremos de dirección, bieleta de barra estabilizadora, bujes, brazos pitman y auxiliar, amortiguador diferencial, pastillas de freno, bomba de agua y escobillas limpiaparabrisas.Desde el Ejército explicaron que el procedimiento se encuentra contemplado dentro del régimen de contrataciones del Estado y señalaron que la fruta disponible no había podido comercializarse antes de su vencimiento. Ante esa situación, se resolvió utilizarla como activo de intercambio para evitar pérdidas y obtener bienes necesarios para el funcionamiento operativo.El episodio generó repercusiones políticas y críticas de sectores opositores, que cuestionaron el estado presupuestario de las Fuerzas Armadas. También aparecieron lecturas sobre las dificultades logísticas y financieras que atraviesan distintas áreas del Estado nacional en medio del ajuste impulsado por el Gobierno.En paralelo, las redes sociales se llenaron de comentarios irónicos sobre el “regreso del trueque” y bromas vinculadas al valor del membrillo como moneda de cambio.