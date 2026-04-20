20.04.2026 /

Capital Humano: Sandra Pettovello designó a Mauro Brandi como nuevo jefe de Gabinete.

La ministra oficializó el nombramiento del abogado a través de un decreto, tras solicitarle la renuncia a Leandro Massaccesi. El cambio busca frenar el desgaste político generado por la controversia de los créditos hipotecarios y avanzar en una reorganización interna de la cartera




La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, oficializó mediante el decreto 265/2026 la designación del abogado Mauro Esteban Brandi al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores, tras exigirle la renuncia a su antecesor Leandro Massaccesi en un intento por "evitar un mayor desgaste frente a la opinión pública".

La salida de Massaccesi, hijo del exgobernador radical Horacio Massaccesi, se precipitó luego de que trascendiera su acceso a una línea de préstamos del Banco Nación, hecho que el exfuncionario defendió bajo el fundamento de que cumplió con todos los requisitos para su vivienda. Pese a ello y al hecho de haber sido el funcionario que más tiempo resistió en el cargo, la escalada del escándalo obligó a la titular de la cartera a tomar otra dirección. 

Desde el entorno de Pettovello admitieron que el desplazamiento respondió exclusivamente al impacto mediático y a fallas en la comunicación institucional, a pesar de remarcar que no existieron irregularidades técnicas en la obtención del beneficio.

El conflicto escaló hacia otras áreas del Gobierno, donde figuras cercanas a Luis Caputo, como Federico Furiase y Felipe Núñez, quedaron bajo observación por contrataciones similares que defendieron alegando que "no hubo tasa subsidiada ni preferencial".

QUIÉN ES MAURO BRANDI

Brandi asume ahora funciones críticas que incluyen la coordinación administrativa y la supervisión de los actos del organismo, además de quedar a cargo de la transparencia y la representación ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Con 15 años en la gestión pública, ingresó bajo el mandato de Cristina Kirchner en 2011 y se mantuvo en Educación durante el Frente de Todos hasta ser absorbido por la estructura de Javier Milei.

El nuevo funcionario, cuya única experiencia privada declarada es en la empresa de taxis “Pídalo”, venía desempeñándose como director de Integridad en un área sensible a los escándalos que atraviesan a la gestión de Pettovello, marcada por los severos recortes en programas de asistencia social.

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