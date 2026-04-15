En plena polémica por Adorni, el PRO salió a respaldarlo: No nos vamos a prestar a ningún circo

El diputado nacional del PRO Fernando De Andreis respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por las denuncias en su contra respecto a las propiedades y a su patrimonio al advertir que su espacio "no se sumará al circo mediático que pueda" como un "juicio político o una interpelación que dañe la imagen del Presidente". Sin embargo, afirmó que el ex vocero debe "explicar un poco más su situación y rendir cuentas".En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente cercano a Mauricio Macri reconoció que la situación del funcionario es delicada, aunque insistió en la necesidad de encauzar el tema por vías institucionales. “Es una posición difícil, pero él tiene que ir a Diputados o Senadores para rendir cuentas y contestar lo que se le pregunte porque así está dentro de la Constitución Nacional”, agregó.El respaldo del PRO se da en un contexto de creciente presión política sobre Adorni, quien quedó en el centro de la escena por los cuestionamientos vinculados a sus viajes al exterior y al crecimiento de su patrimonio, actualmente bajo investigación judicial.En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el funcionario se presentará el próximo 29 de abril para brindar su informe de gestión en el Congreso, en una sesión que anticipó tensa. “Va a ser picante. Compren pochoclos”, sostuvo en una charla pública.La causa judicial está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga un presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, la escribana de Adorni se presentó ante la Justicia para aportar documentación sobre la compra de dos inmuebles en Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, operaciones que despertaron interrogantes por sus montos.Por fuera de la polémica, De Andreis también se refirió a la relación entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y señaló: “hay un acuerdo al que llegamos de no poner en riesgo el cambio. Si el pro y lla van divididos, hay que hacer un esfuerzo mayor. Pero falta muchísimo”.