Los Menem, los más beneficiados de los créditos VIP del Nación: se llevaron casi $600 millones

Al escándalo por losa funcionarios del oficialismo, se añadió el detalle de que sumas millonarias fueron concedidas a dos de los miembros más jóvenes del clan Menem, Sharif y Nazarena, ambos sobrinos de Martín Menem -titular de la Cámara de Diputados-, quienes obtuvieron en total casi $600 millones. El dato cobró relevancia al trascender que ninguno de los dos contaría con ingresos acorde a lo concedido.Así lo denunció la diputada nacional Mónica Frade, la cual, apuntó que los créditos presentan “claras violaciones a la norma” y advirtió que casos como los de los dos Menem mencionados evidencian posibles beneficios indebidos en el marco de un esquema que ya fue judicializado., de 24 años y con un cargo transitorio en la Cámara de Diputados como community manager, obtuvo un préstamo por $357 millones y percibiría unPor su parte,, de 26 y con su única experiencia laboral en la Auditoría General de la Nación bajo la categoría de auxiliar administrativa, accedió a otro por $236 millones. Lo llamativo, es que lleva menos de cuatro años en su puesto, con un salario que también rondaría los, es decir, que alimenta los interrogantes sobre su capacidad crediticia, incluso contemplando la figura de codeudores.Desde el Banco Nación, su presidente Darío Wasserman aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos habituales de evaluación, aunque las denuncias apuntan a posibles excepciones en la relación entre ingresos y cuotas, así como a una presunta discrecionalidad en los otorgamientos.En total,, lo que motivó denuncias sobre el uso de una línea pensada para facilitar el acceso a la vivienda.A la par, el diputado Esteban Paulón solicitó información pública para conocer las condiciones de los préstamos y determinar si existió un patrón de beneficios hacia funcionarios, mientras que la causa judicial avanza con nuevos casos incorporados. Entre ellos aparecen integrantes del equipo económico cercanos a Luis Caputo que accedieron a montos millonarios, lo que refuerza las sospechas sobre conflictos de interés y el posible uso de recursos públicos en condiciones ventajosas para sectores vinculados al Gobierno.