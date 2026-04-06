Los Menem, los más beneficiados de los créditos VIP del Nación: se llevaron casi $600 millones

Al escándalo por los "créditos VIP" que otorgó el Banco Nación
a funcionarios del oficialismo, se añadió el detalle de que sumas millonarias fueron concedidas a dos de los miembros más jóvenes del clan Menem, Sharif y Nazarena, ambos sobrinos de Martín Menem -titular de la Cámara de Diputados-, quienes obtuvieron en total casi $600 millones. El dato cobró relevancia al trascender que ninguno de los dos contaría con ingresos acorde a lo concedido.
Así lo denunció la diputada nacional Mónica Frade, la cual, apuntó que los créditos presentan “claras violaciones a la norma” y advirtió que casos como los de los dos Menem mencionados evidencian posibles beneficios indebidos en el marco de un esquema que ya fue judicializado.
Sharif Menem
, de 24 años y con un cargo transitorio en la Cámara de Diputados como community manager, obtuvo un préstamo por $357 millones y percibiría un salario cercano a los $2,5 millones.
Por su parte, Nazarena Menem
, de 26 y con su única experiencia laboral en la Auditoría General de la Nación bajo la categoría de auxiliar administrativa, accedió a otro por $236 millones. Lo llamativo, es que lleva menos de cuatro años en su puesto, con un salario que también rondaría los $2,5 millones mensuales
, es decir, que alimenta los interrogantes sobre su capacidad crediticia, incluso contemplando la figura de codeudores.
Desde el Banco Nación, su presidente Darío Wasserman aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos habituales de evaluación, aunque las denuncias apuntan a posibles excepciones en la relación entre ingresos y cuotas, así como a una presunta discrecionalidad en los otorgamientos.
En total, durante la actual gestión se habrían otorgado unos 27.000 créditos, de los cuales 11.200 fueron destinados a funcionarios, con un promedio de $101 millones
, lo que motivó denuncias sobre el uso de una línea pensada para facilitar el acceso a la vivienda.
A la par, el diputado Esteban Paulón solicitó información pública para conocer las condiciones de los préstamos y determinar si existió un patrón de beneficios hacia funcionarios, mientras que la causa judicial avanza con nuevos casos incorporados. Entre ellos aparecen integrantes del equipo económico cercanos a Luis Caputo que accedieron a montos millonarios, lo que refuerza las sospechas sobre conflictos de interés y el posible uso de recursos públicos en condiciones ventajosas para sectores vinculados al Gobierno.