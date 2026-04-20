Corte Suprema interviene en demanda de La Pampa por coparticipación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó su competencia originaria para intervenir en la demanda presentada por la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional por la distribución de fondos coparticipables. La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y ordenó correr traslado a la Nación por un plazo de 60 días.El reclamo fue impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto y apunta contra artículos de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. La provincia solicita que se declare la inconstitucionalidad del esquema que reserva el 1% de la masa coparticipable para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, administrado por el Poder Ejecutivo.La demanda sostiene que esos recursos deberían ser distribuidos diariamente y de manera automática entre las provincias, en lugar de quedar bajo asignación discrecional del gobierno nacional. El planteo cuestiona específicamente los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548.Según la presentación, el actual mecanismo afecta derechos y recursos provinciales previstos en la Constitución Nacional. La Pampa también pidió que se convoque a una audiencia informativa y de conciliación, tomando como antecedentes otros conflictos judiciales entre jurisdicciones provinciales y el Estado Nacional.La Corte consideró que el caso corresponde a su competencia originaria, prevista para los conflictos en los que una provincia demanda al Estado Nacional. Eso significa que el expediente se tramita directamente ante el máximo tribunal, sin pasar por instancias inferiores.En su resolución, el tribunal ordenó notificar al Ministerio de Economía y a la Procuración General de la Nación. La procuradora fiscal Laura Monti había dictaminado que correspondía la intervención directa de la Corte porque están en juego prerrogativas constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional.El caso se suma a una serie de disputas judiciales por fondos federales. La Pampa citó como antecedentes los fallos vinculados a Santa Fe y a la Ciudad de Buenos Aires, en los que la Corte también intervino en reclamos por transferencias o recursos retenidos.La diferencia es que, en este expediente, no se discute solamente una suma puntual, sino el funcionamiento estructural de una parte del sistema de coparticipación. Si el planteo prospera, podría modificar el reparto automático de recursos hacia todas las provincias.La Pampa reclama que el 1% de la masa coparticipable destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea distribuido automáticamente entre las provincias.La Corte aceptó intervenir en el caso bajo su competencia originaria y le dio 60 días al Estado Nacional para contestar la demanda.Podría modificarse el esquema de distribución de una parte de los fondos coparticipables y reducir el margen de asignación discrecional del Poder Ejecutivo nacional.