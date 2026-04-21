Qué pasa con los vuelos en Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos en el marco del paro aeronáuticos

En medio de un creciente conflicto salarial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro nacional. A esta gran protesta también se sumaron de lleno los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que generará un impacto directo en el transporte y la atención estatal. Según informaron oficialmente desde el Consejo Directivo Nacional del gremio estatal, el paro nacional comenzará puntualmente a las 00:00 horas de este martes 21 de abril. El cese de tareas programado tendrá una duración total de 24 horas.Además de la paralización de las actividades laborales, la organización sindical convocó a una masiva movilización para visibilizar la crisis salarial del sector. La concentración central se realizará a las 12:00 horas y el punto de encuentro elegido será en dirección al Aeroparque Metropolitano (Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero).La amplia adhesión de distintos sectores estatales y aeronáuticos provocará fuertes complicaciones en el normal funcionamiento de los siguientes servicios:- Vuelos aerocomerciales: Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país.- Administración Pública: La atención al ciudadano estará fuertemente afectada en múltiples organismos y dependencias estatales a lo largo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, fue sumamente contundente al plantear los reclamos del sector, advirtiendo que "si no hay plata, no habrá paz social". El sindicato exige la reapertura inmediata de las paritarias para hacerle frente a la inflación, denunciando que los salarios públicos ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo. Además, la medida busca rechazar categóricamente cualquier intento de recorte sobre la estructura del Estado y frenar la amenaza de nuevos despidos masivos.