Causa Manuel Adorni: amplían la denuncia por presuntas irregularidades en los medios públicos

Una ampliación de denuncia presentada en la Justicia federal vuelve a poner el foco sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de nueva documentación incorporada a la causa que investiga presuntas contrataciones irregulares en medios públicos. Según informó la periodista Vanesa Petrillo, el escrito fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón y sostiene que los nuevos elementos "aportan información relevante para el esclarecimiento de los hechos denunciados". En ese marco, se apunta a un supuesto vínculo entre la Televisión Pública y la productora Imhouse S.A., asociada al periodista Marcelo Grandío, señalado como cercano al funcionario.De acuerdo con la presentación, la investigación avanzó tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, lo que permitió incorporar contratos, transferencias y comprobantes de pago. A partir de ese material, se plantea la posible existencia de un esquema de contrataciones que habría operado de forma sistemática durante la gestión de Adorni. Uno de los ejes de la denuncia es la firma de seis contratos de coproducción entre Radio y Televisión Argentina (RTA) e Imhouse S.A. En ese sentido, la Justicia busca determinar si el funcionario benefició a un allegado mediante acuerdos con la Televisión Pública y si existió un eventual circuito de retornos.También se sumaron datos vinculados a un viaje a Punta del Este, mencionado previamente en la causa. Según el escrito, las facturas incorporadas indican que uno de los tramos habría sido abonado por la empresa Imhouse S.A., pese a que el funcionario había asegurado públicamente haberlo pagado por su cuenta. Otro de los puntos relevantes es la existencia de transferencias bancarias. El expediente incluye diez operaciones realizadas por la empresa de Grandío a favor de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de 1.670.900 pesos. La investigación intenta establecer el concepto de esos pagos, que se produjeron antes de que el funcionario asumiera su cargo.En cuanto a la modalidad de contratación, la denuncia describe una presunta triangulación a través de la productora, lo que habría permitido que el periodista no figurara formalmente dentro de la estructura estatal. Asimismo, se advierte sobre un incremento progresivo en los montos de los contratos, que pasaron de cifras globales por ciclo a valores por capítulo significativamente más altos, en un contexto de ajuste presupuestario en los medios públicos.Para el denunciante, el conjunto de elementos permite advertir, en una evaluación preliminar, la posible existencia de un esquema de beneficio indebido en favor de un allegado del funcionario. En ese sentido, el escrito califica la situación como de "máxima gravedad institucional" y solicita diversas medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a RTA, al organismo recaudador ARCA y a las empresas involucradas, además de la citación a declaración indagatoria de Manuel Adorni.