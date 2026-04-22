22.04.2026 / FINANZAS

Sube el riesgo país y caen las acciones argentinas en Wall Street

La tregua impulsada por Donald Trump en Medio Oriente no alcanza para revertir la desconfianza sobre la economía argentina. Mientras los mercados globales reaccionan con cautela, los activos locales vuelven a mostrar señales de debilidad.



Las acciones y los bonos argentinos operan con ligeros avances este miércoles 22 de abril, en un contexto internacional marcado por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán. La medida genera cierto alivio en los mercados globales, aunque persisten tensiones por el cierre del estrecho de Ormuz, que mantiene al petróleo cerca de los 100 dólares.

Sin embargo, ese clima externo no logra traducirse en una mejora sostenida para la Argentina. Los ADRs anotan mayoría de bajas en Wall Street, con caídas encabezadas por Edenor, BBVA, Central Puerto y Cresud. Apenas algunas excepciones, como Telecom y Loma Negra, muestran avances marginales, reflejando un escenario de marcada selectividad y cautela inversora.

En paralelo, el riesgo país se sostiene en 533 puntos, un nivel elevado que expone las dificultades estructurales del frente financiero. A pesar de subas moderadas en los bonos soberanos —lideradas por el Bonar 2041 y el Global 2029—, el mercado no encuentra señales claras que permitan consolidar una tendencia positiva.

El índice S&P Merval, por su parte, cae 0,8% y corta el impulso de semanas anteriores, en un contexto donde las decisiones del Tesoro, como el reciente canje de deuda por más de 1.600 millones de dólares, buscan estirar vencimientos pero no logran despejar las dudas de fondo. La combinación de incertidumbre global y fragilidad local vuelve a poner presión sobre los activos argentinos.

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