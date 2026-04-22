22.04.2026 / MERCADO CAMBIARIO

¿Hay atraso cambiario?: sube el dólar oficial pero crece la brecha

La cotización avanza levemente en el mercado mayorista, aunque el esquema cambiario sigue sostenido por factores transitorios. La distancia con los dólares financieros vuelve a ampliarse y crecen las dudas sobre la sostenibilidad.



El dólar oficial registra una suba este miércoles y se ubica en $1.377 para la venta en el segmento mayorista, con un incremento de $1,5 en la jornada. A pesar del movimiento, la divisa se mantiene por debajo de los $1.400 desde hace más de un mes y continúa lejos del techo de la banda cambiaria, fijado actualmente en $1.690,29.

En ese marco, la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) supera el 6% y marca un leve recalentamiento en los dólares financieros. El CCL cotiza en torno a los $1.468,98, mientras que el MEP se ubica en $1.417,50 y el dólar blue se sostiene en $1.410, reflejando tensiones latentes pese a la aparente calma cambiaria.

El mercado sigue encontrando cierto equilibrio en la liquidación del agro, las emisiones privadas y una menor demanda de divisas para atesoramiento. Sin embargo, los contratos de dólar futuro operan con mayoría de alzas y anticipan un tipo de cambio mayorista en $1.609 hacia fin de año, lo que expone expectativas de corrección.

Más allá de la dinámica diaria, el balance muestra un dólar contenido: en abril acumula una baja de 0,4% y en lo que va de 2026 retrocede más de 5%. En términos reales, la cotización vuelve a niveles de mediados de 2025, lo que reabre el debate entre economistas sobre el atraso cambiario y la viabilidad de un esquema que, por ahora, se sostiene más por la oferta que por la confianza estructural.

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