¿Hay atraso cambiario?: sube el dólar oficial pero crece la brecha

El dólar oficial registra una suba este miércoles y se ubica en $1.377 para la venta en el segmento mayorista, con un incremento de $1,5 en la jornada. A pesar del movimiento, la divisa se mantiene por debajo de los $1.400 desde hace más de un mes y continúa lejos del techo de la banda cambiaria, fijado actualmente en $1.690,29.

El mercado sigue encontrando cierto equilibrio en la liquidación del agro, las emisiones privadas y una menor demanda de divisas para atesoramiento. Sin embargo, los contratos de dólar futuro operan con mayoría de alzas y anticipan un tipo de cambio mayorista en $1.609 hacia fin de año, lo que expone expectativas de corrección.Más allá de la dinámica diaria, el balance muestra un dólar contenido: en abril acumula una baja de 0,4% y en lo que va de 2026 retrocede más de 5%. En términos reales, la cotización vuelve a niveles de mediados de 2025, lo que reabre el debate entre economistas sobre el atraso cambiario y la viabilidad de un esquema que, por ahora, se sostiene más por la oferta que por la confianza estructural.