Le abre la Casa Rosada: Milei recibe a Peter Thiel, financista del poder tecnológico global

El presidente Javier Milei volverá a abrir las puertas de Balcarce 50 para concretar un nuevo mano a mano con Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes del ecosistema tecnológico global. La reunión está prevista para este jueves a las 14 y genera expectativa en la cúpula de La Libertad Avanza, que busca consolidar vínculos con figuras clave del poder económico internacional tras la reciente gira presidencial por Israel.

El empresario, cofundador de PayPal y Palantir, llega con una agenda que ya incluyó contactos con funcionarios del oficialismo, entre ellos el asesor Santiago Caputo. Se trata de su segunda visita a la Casa Rosada, en el marco de una relación política e ideológica que el propio entorno libertario reconoce como afinidad estratégica con sectores de Silicon Valley.En el Gobierno destacan posibles coincidencias en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos a gran escala. Thiel, uno de los primeros financistas de OpenAI y actual referente de Palantir Technologies, construyó su influencia a partir de negocios con agencias estatales de Estados Unidos, particularmente en áreas sensibles como defensa, inteligencia y seguridad.Ese entramado no es menor: Palantir mantiene contratos con el Departamento de Defensa norteamericano y otras agencias federales, lo que ubica al empresario en el corazón del complejo tecnológico-militar. A su vez, Thiel sostiene un vínculo estrecho con Donald Trump y figuras de su entorno, como el vicepresidente JD Vance, lo que refuerza su peso en la política global.Desde la diplomacia argentina, el embajador en Washington, Alec Oxenford, celebró el encuentro y recordó una frase atribuida al magnate: “las ideas de Javier Milei no solo son relevantes para la Argentina sino para el futuro del mundo”. Mientras tanto, la foto en Casa Rosada vuelve a exhibir el rumbo del Gobierno: apertura a capitales concentrados y alineamiento con actores clave del poder global.