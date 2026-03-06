Golpe a los trabajadores: la Justicia habilitó la reforma laboral y suspendió la cautelar de la CGT

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio luz verde al planteo del Gobierno nacional y dejó sin efecto la cautelar, impulsada por la CGT, que había suspendido 82 artículos de la r. De este modo,mientras continúa el análisis judicial del caso.La decisión revierte el fallo de primera instancia del juez Raúl Horacio Ojeda, quien había frenado parcialmente la aplicación de la ley 27.802 tras un planteo de la central obrera que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos de la reforma.Según argumentaron los camaristas, cuando una medida cautelar interrumpe la aplicación de una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo situaciones excepcionales que no se verifican en este caso.Además, el tribunal remarcó el carácter institucional de la norma, al tratarse de una ley sancionada por el Congreso, y sostuvo que corresponde que su validez sea revisada por un órgano colegiado sin que quede suspendida durante ese proceso.El impacto del fallo es inmediato: los artículos objetados vuelven a estar vigentes, modificando el escenario que se había abierto tras la resolución inicial, que había paralizado aspectos centrales de la reforma.Entre los puntos restablecidos figuran cambios en el régimen de indemnizaciones por despido, nuevas modalidades de contratación, la implementación del banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y límites a los aportes sindicales.Tras conocerse la decisión que complica aún más la situación de los trabajadores, el presidente Javier Milei no dejó pasar la oportunidad de celebrar en redes: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. Viva la libertad carajo”, en respaldo abierto a la normativa.