Menos el PRO y LLA, diputados opositores piden reabrir la Casa Rosada a periodistas

Menos La Libertard Avanza y el PRO, diputados opositores presentaron una nota en la que solicitan una audiencia conjunta con autoridades de la Casa Militar y la Secretaría de Medios para abordar el cierre de la Sala de Periodistas y el retiro de acreditaciones en Casa Rosada.En la misiva, solicitaron "de manera formal y con carácter, una audiencia conjunta a fin de abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones".Además de advertir por la situación laboral de los periodistas, señalaron que el hecho "constituye uny de prensa y al derecho de acceso a la información pública"."Consideramos que la gravedad de esta medida exige una explicación oficial detallada y la búsqueda inmediata de soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística. El libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático", reclamaron.La nota lleva las firmas de los diputados Juan Marino (Unión por la Patria), Mónica Frade (Coalición Cívica ARI), Esteban Paulón (Partido Socialista), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), Mariela Coletta (Provincias Unidas), Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo), Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Karina Maureira (La Neuquinidad), Eduardo Falcone (Movimiento de Integración y Desarrollo) y Marcela Pagano (Coherencia).En paralelo, también presentaron un proyecto los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez, Nicolás Trotta, Lorena Pokoik y Raúl Hadad, en el cual expresan su "profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, dejando sin efecto las acreditaciones vigentes y restringiendo el libre ejercicio de la labor de prensa en el ámbito de la sede de gobierno".Asimismo, manifiestan su "rechazo a lasproferidas por el Presidente de la Nación, Javier Milei, contra trabajadores de prensa, las cuales configuran un mecanismo de hostigamiento que violenta la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía".Finalmente, instan al PEN "a normalizar de manera inmediata el acceso a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, garantizando el cumplimiento de los estándares democráticos y el respeto por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".El origen de la decisión gubernamental ocurrió luego de que un programa de TN grabara imágenes de la Casa Rosada sin supuestamente dar aviso previo, lo que motivó una denuncia contra el periodista acreditado Ignacio Salerno, la conductora del programa involucrado, Luciana Geuna y los productores y directivos del canal TN."Se bajan todas las acreditaciones de manera preventiva mientras la Justicia y Casa Militar toman todas las medidas de prueba. Hay que revisar cámaras, pasillos, barrido de la Casa y de la Sala", explicaron.Además, ampliaron que "en el programa Luciana Geuna dice que pueden hacer 100 mil programas más con estas grabaciones" y explicaron que "eso lo toma Casa Militar como un riesgo a la seguridad nacional y del Presidente".Sin embargo, en el entorno de Presidencia evitaron "hablar de plazos" en los que se resolvería el conflicto e insistieron en que "Casa Militar tiene que garantizarse que la seguridad del Presidente este garantizada y hoy no tiene esa certeza".