Senado: así es el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas por denuncias falsas en violencia de género

La senadora nacional Carolina Losada (UCR) sostiene que está "convencida" de que recaudará los números suficientes para tratar el proyecto que propone endurecer las penas por denuncias falsas exclusivamente en casos de violencia de género en el Senado de la Nación. "Son muchísimos casos y con consecuencias terribles”, afirmó, sin otorgar datos concretos al respecto.La propuesta, que ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,Según explicó la legisladora, el foco está puesto en situaciones donde exista “dolo directo”, es decir, cuando una persona acusa “sabiendo que es mentira y con el objetivo directo de descalificar, deshonrar y dañar a otra persona”.Losada argumentó que "cualquier persona tiene en su círculo social a alguien falsamente denunciado",. En esa línea, sostuvo que incluso un solo caso justificaría la sanción de la ley.La senadora también señaló que la iniciativa podría tratarse en el recinto en las próximas sesiones, al confiar que ahora cuentan con los votos necesarios: “Hoy estoy convencida de que los números están, podemos llegar a tener más de 37 votos a favor”.Si bien, el proyecto cosechó respaldo de distintos bloques, incluyendo La Libertad Avanza y el PRO, desde Unión por la Patria surgieron fuertes críticas, especialmente por el posible impacto en víctimas reales. La senadora riojanaadvirtió que el proyecto solo "intenta hacerse eco de algo popular” y remarcó que “prácticamente la totalidad de las denuncias que se formulan son reales”.Además, López alertó que el endurecimiento de penas podría generar un efecto contrario al buscado:, sostuvo, para agregar que muchas víctimas optarán por no denunciar.El debate se inscribe en un contexto donde, en los últimos años, se multiplicaron organizaciones y espacios que advierten sobre una supuesta “epidemia” de denuncias falsas, en muchos casos como parte de un contramovimiento frente al avance de los feminismos, con eje en casos resonantes como el del exentrenador Diego Guacci, denunciado por jugadoras de la selección por acoso y abuso y luego desvinculado tras el cierre de la investigación por falta de pruebas.Sin embargo, no existen estadísticas oficiales que respalden un incremento significativo de este tipo de delitos y, por el contrario, relevamientos especializados muestran que su incidencia es marginal dentro del sistema penal.De hecho, datos delcorrespondientes a 2023 indican que,, en un escenario donde además se advierte un fuerte subregistro en delitos de violencia de género y abuso sexual.La ONU Mujeres, además, mediante investigaciones regionales que buscan dimensionar el fenómeno ante la falta de evidencia empírica indicó que, si bien existen,