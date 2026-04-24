Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 0,7% en febrero y el consumo en supermercados subió 0,3% para el mismo periodo. En la comparación interanual, las compras mayoristas retrocedieron 1,2% y las minoristas 3,1%. Es decir, en ambos tipos de comercio se vende menos que en febrero de 2025. La inflación en febrero había sido de 2,9%, igual que en enero, pero la categoría "Alimentos y bebidas no alcohólicas" había aumentado 3,3%.El uso de tarjeta de crédito para pagar ventas mayoristas incrementó 10,2% respecto a febrero de 2025 y subió 22,2% para las ventas minoristas. En estas últimas, la tarjeta de crédito se consagró como el método de pago más utilizado (43,6%), seguido de la tarjeta de débito (25%), el efectivo (16,8%) y "otros" (14,6%). Para las ventas mayoristas el método de pago más utilizado fue "otros" (31,9%), seguido de tarjetas de crédito (25,9%), efectivo (26,4%) y tarjetas de débito (15,8%). En comparación con febrero de 2025, el uso de la tarjeta de débito cayó 13,6%.En ambos casos, los productos más vendidos pertenecen a "Almacén" y "Artículos de limpieza y perfumería". El ticket promedio en un mayorista fue de $44.110 en febrero, lo que representa una variación interanual de 23,7%, y en un minorista fue de $35.058, 27,9% más alto que en febrero de 2025.Las ventas en mayoristas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayeron 0,2% respecto al mismo mes del año anterior; en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, la suba fue de 21,7%; y en "Resto del país", de 26,5%. Mientras que las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes en establecimientos minoristas fueron Neuquén (30%), Formosa (28,3%), Santa Fe (27,8%), Río Negro (27,8%) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (27,3%).El INDEC dio a conocer este miércoles que el nivel de actividad económica cayó un 2,1% interanual en febrero y un 2,6% mensual, por lo que registró su peor baja desde diciembre de 2023. . El Gobierno había reconocido que el índice podía registrar una caída, en contraste con la leve mejora de enero.El informe detalló cuáles fueron los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el segundo mes del año. "Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.)", expresó el organismo. En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4%), Intermediación financiera (6%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y Hoteles y restaurantes (1%) y Servicios sociales y de salud (0,9%).