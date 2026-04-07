Intendentes de todo el país se reúnen en Tucumán para coordinar acción climática

La VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático de la RAMCC se convirtió en el epicentro de la coordinación ambiental federal durante el 23 al 25 de abril de 2026. El encuentro reunió a autoridades provinciales y mandatarios locales de todo el país en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán, consolidando un espacio de intercambio clave para el diseño de políticas públicas ambientales desde el nivel local. Esta fue la primera vez que la asamblea se desarrolló en el norte argentino, marcando una apertura geográfica de la red.El encuentro incorporó un formato novedoso que incluyó cápsulas temáticas simultáneas abiertas a la participación ciudadana, promoviendo un acceso más amplio al conocimiento y al intercambio de ideas. Durante la jornada se presentó el Plan Local de Acción Climática de San Miguel de Tucumán, que funciona como hoja de ruta para fortalecer la gestión ambiental en la capital tucumana. La asamblea también incluyó rondas de negocios con empresas de tecnología ambiental, paneles internacionales sobre energía renovable y visitas a centros de interpretación tecnológica, conectando a gobiernos locales con soluciones concretas para la transición energética.A lo largo de los tres días de la asamblea se desarrollaron mesas de trabajo técnico donde gobiernos locales intercambiaron experiencias y estrategias vinculadas a la acción climática. Las mesas abordaron temas específicos como mitigación de emisiones, adaptación a eventos climáticos extremos, y políticas de sustentabilidad en la gestión municipal. Participaron funcionarios nacionales y provinciales, especialistas en cambio climático y referentes de gobiernos locales que vienen implementando políticas ambientales en sus territorios.La presencia de delegaciones internacionales de Chile, Paraguay y Portugal permitió conocer experiencias comparadas de acción climática en la región, ampliando la perspectiva sobre desafíos comunes y soluciones innovadoras en la lucha contra el cambio climático.Como cierre de la jornada, se llevó a cabo la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Intendentes 2026 de la red, reafirmando el compromiso de los gobiernos locales en la acción climática. La RAMCC se consolidó así como la plataforma federal más relevante de articulación entre municipios en materia ambiental, con una agenda de trabajo para el próximo año enfocada en coordinación de políticas de mitigación y adaptación.La provincia de La Pampa tuvo una participación destacada a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. La subsecretaria de Cambio Climático, Florencia Ricard, formó parte de la Mesa Provincial de Ambiente, un espacio diseñado para potenciar y compartir herramientas de gestión climática entre gobiernos provinciales y locales. La comitiva provincial incluyó también a los municipios de General Pico, General Acha, Eduardo Castex y Lonquimay, que vienen desarrollando trabajos sostenidos y articulados tanto con la Secretaría provincial como con la RAMCC.Los referentes comunales de La Pampa participaron activamente en las diversas mesas de trabajo técnico, compartiendo experiencias sobre gestión ambiental y políticas de sustentabilidad implementadas en sus territorios. Con esta presencia, La Pampa reafirma su liderazgo en la agenda climática federal, impulsando políticas que integran la sostenibilidad en la toma de decisiones locales.La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es una plataforma federal que articula gobiernos locales y provinciales para coordinar políticas públicas de mitigación y adaptación climática. Sus asambleas anuales permiten a intendentes compartir experiencias, establecer líneas de acción conjuntas y fortalecer la capacidad municipal de respuesta ante el cambio climático.Son espacios de coordinación entre funcionarios provinciales y municipales diseñados para potenciar herramientas de gestión climática compartidas. En estas mesas se debaten políticas ambientales, se articulan acciones entre distintos niveles de gobierno, y se alinean estrategias locales con compromisos nacionales sobre cambio climático.Descentralizar la asamblea hacia el norte argentino permite que gobiernos locales de provincias alejadas del centro participen activamente, compartiendo desafíos climáticos específicos de sus territorios y asegurando que la coordinación federal incluya la diversidad geográfica y climática del país.